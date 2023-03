Migranti, Lupi: «Situazione drammatica, inutile mettersi una mano davanti agli occhi»

«Migranti? La piena emergenza c’è perché c’è una situazione drammatica a livello internazionale. Inutile nascondersi o mettersi una mano davanti agli occhi. Si rischia che non solo un aumento degli sbarchi ma una catastrofe da un punto di vista dei flussi che arriveranno dalla Tunisia. Quando noi diciamo con la Meloni, con il centrodestra, che bisogna tornare ad essere protagonisti con una politica del Mediterraneo, lo diciamo perché questo è stato il vero peccato della classe politica italiana ed europea: aver abbandonato il Mediterraneo e l’Africa. Fermezza, sicurezza, caccia agli scafisti della morte e decreto flussi con possibilità di gestione e investimenti sono la strada. Se poi vogliamo continuare nello sport che periodicamente si fa con l’opposizione che accusa chi è al governo delle peggiori catastrofi o dell’incapacità di governare secondo me si fa solo un grande errore». Così Maurizio Lupi, deputato, già ministro dei Trasporti, a margine del convegno “Il Ponte sullo Stretto una sfida necessaria”, organizzato Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia al Teatro Massimo di Palermo, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale ed economica del Mezzogiorno.

Sul decreto: «Dà un segnale molto forte: la lotta agli scafisti della morte», ha sottolineato Lupi. «Per quanto riguarda le ONG lo abbiamo sempre detto, non siamo contro loro o il lavoro che fanno, ma dovrebbero essere aiutate per evitare che siano conniventi o che possano diventare involontariamente strumenti come “taxi” per gli scafisti. Salvare le vite umane è fondamentale. Sul decreto l’unica osservazione che si può fare è sulle protezioni speciali, cioè noi assistiamo ad un flusso di profughi che scappano per persecuzioni politiche e religiose e questi vanno sempre tutelati». (ITALPRESS)