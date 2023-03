Migranti, farsa di Pd e M5S per oscurare il governo a Cutro: scappano dalla Commissione che discute la legge

Sceneggiata delle opposizioni, in Parlamento, negli stessi minuti in cui, a Cutro, il governo arrivava al completo per annunciare le nuove misure sul fronte dell’immigrazione e portare la solidarietà ai familiari delle vittime della strage. Tutte le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione affari costituzionali, dove oggi è approdata la proposta di legge targata Lega che punta a reintrodurre una stretta ai permessi di soggiorno per i migranti e a modificare la Bossi-Fini.

Migranti, rinviata la discussione in Commissione

La maggioranza ha deciso di incardinare la proposta di legge della Lega che ripristina il decreto sicurezza-Salvini nonostante le richieste di tutti i gruppi di minoranza di rinviare questo passaggio in attesa del decreto del governo sui migranti e dell’abbinamento della pdl sullo stesso tema a prima firma di Riccardo Magi. La proposta di legge della Lega, con la relazione di Igor Iezzi, è stata incardinata in pochi minuti.

La discussione sulla proposta di legge della Lega in materia di immigrazione “è rinviata alla prossima settimana, quando ci sarà una richiesta di abbinamento delle due proposte di legge” presentate dal Carroccio sul medesimo tema, ha poi spiegato a margine dei lavori, Nazario Pagano, presidente della Commissione affari costituzionali di Montecitorio, dove oggi è stata incardinata la pdl della Lega che prevede una stretta alla concessione dei permessi di soggiorno per i migranti.