Migranti, pronta la bozza di decreto: 30 anni ai trafficati di vite umane, potenziati i centri per il rimpatrio

Dieci articoli, che prevedono innanzitutto la stretta sui trafficanti di vite umane, ma potenziano anche i centri rimpatri, prevedono la nomina di un commissario in caso di malfunzionamento degli stessi, portano il decreto flussi a tre anni.

Sono tante le novità contenute nel dl che oggi il governo varerà nel Cdm straordinario di Cutro. Tra queste, anche il potenziamento della sorveglianza in mare, coinvolgendo anche i comandanti di navi da guerra. All’articolo 10, infatti, la sorveglianza viene prevista, “compatibilmente con i preminenti compiti militari”, anche “ai Comandanti delle navi da guerra al di fuori delle acque territoriali e dell’area di mare internazionalmente definita come zona contigua”.

Ma il fulcro del provvedimento riguarda il giro di vite sui trafficanti di vite umane. Con pene che salgono in maniera esponenziale, fino ad arrivare a 30 anni per chi provoca la morte, come nella strage nel piccolo comune calabro. Più in generale, per chi tenta un business trafficando vite umane sui nostri mari le pene salgono a ben 16 anni. Questo stando alla bozza del dl esaminato dal preconsiglio dei ministri, concluso pochi minuti fa a palazzo Chigi. Invariate le multe, che restano a 15 mila euro per ogni migrante fatto salire illegalmente a bordo.

Il decreto flussi da annuale diventa triennale. La bozza del dl sui migranti prevede, in tal senso, che per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Quote “preferenziali” verranno inoltre assegnate ai lavoratori di Paesi che, “anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari”.