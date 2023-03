Mia, oggi Calenda pende a destra: «Il nuovo Rdc del governo ha principi che condivido»

Un po’ di qua, un po’ di là. O, se si preferisce, né di qua né di là. Comunque sia, in mezzo c’è lui: Carlo Calenda. Solo ieri il leader di Azione pronunciava parole parse ai più come un’apertura al “nuovo” Pd di Elly Schlein e già oggi, ospite dell’Aria che tira, le sostituisce con altre di chiusura. Queste: «Un conto è fare alcune battaglie insieme, un conto è un’alleanza. Noi abbiamo un’idea molto diversa del Paese da Schlein. Bene su singole tematiche ma resta una distanza». E richiesto dalla conduttrice di indicare una di queste «singole tematiche», Calenda non ha esitato a rispondere: «Sul salario minimo sono d’accordo con Elly Schlein. È giusto. Facciamolo».

Ieri Calenda aveva “aperto” alla Schlein

Ma finisce là, almeno così sembra. I motivi di divisione sembrano infatti prevalere. «I sondaggi premiano Elly Schlein», premette Calenda. Per poi aggiungere: «Io ho un’idea diversa di sinistra, ci deve essere molta concretezza. Io mi sento molto lontano dalla Schlein ad esempio sull’ambiente. È un po’ un’idea massimalista dire cose che poi non si possono concretizzare. Io – prosegue – l’opposizione la vedo come il governo, tu anche all’opposizione hai il dovere di proporre e di dire come lo fai». E per rendere ancora tutto più esplicito, porta ad esempio la richiesta di dimissioni (che pure auspica) del ministro Piantedosi.

«Bene il Cdm a Cutro»

A fare la differenza tra un “sì” e un “no“, lascia intendere, è l’articolazione di una eventuale mozione di sfiducia da parte dell’opposizione. «Dipende cosa c’è scritto. Se c’è scritto che il governo lo ha fatto apposta “a non soccorrere” io non la sottoscrivo». In compenso, Calenda fa registrare punti di convergenza con la maggioranza di governo. Definisce, infatti, «una cosa positiva» la decisione di Giorgia Meloni di tenere giovedì il Consiglio dei ministri a Cutro. E soprattutto apre significativamente al Mia, la misura che sostituirà il Reddito di cittadinanza: «La proposta del governo – assicura – ha delle cose che condivido».