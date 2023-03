Meloni e Berlusconi alla festa a sorpresa per Salvini. Bye bye seminatori di zizzania

Festa a sorpresa per Matteo Salvini, che ha compiuto 50 anni. Una centinaio di invitati si sono riuniti ieri sera in un locale vicino Milano per festeggiare il leader della Lega. Tra i presenti, anche Silvio Berlusconi e il premier Giorgia Meloni, che appaiono insieme al festeggiato in uno scatto che li ritrae sorridenti e rilassati, mentre nello specchio alle loro spalle si vede una folla intenta a scattare. Una foto che azzera tutte le illazioni sul presunto clima teso all’interno del governo e in particolare in riferimento al Consiglio dei ministri di Cutro, che alcuni hanno voluto descrivere come uno scontro tra Meloni e Salvini.

Chi c’era alla festa a sorpresa per i 50 anni di Salvini

Oltre a Meloni e Berlusconi, accompagnati dai rispettivi compagni Andrea Giambruno e Marta Fascina, e a familiari e amici stretti del vicepremier, al party a sorpresa c’erano anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e i ministri Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli, il parlamentare e imprenditore Antonio Angelucci. Ad animare la serata anche un momento karaoke, durante il quale Meloni e Salvini hanno cantato insieme La canzone di Marinella di Fabrizio De André.

Il vicepremier posta la foto con Meloni e Berlusconi: «Un compleanno speciale»

La festa si è svolta in un hotel a pochi chilometri da Milano. Appena Salvini ha fatto ingresso nella sala da pranzo dell’albergo è scattata la sorpresa. «Un compleanno speciale. Buona serata da noi», ha scritto Salvini sui suoi social, rilanciando la foto che lo ritrae insieme a Meloni e Berlusconi e accompagnando il commento con una faccina sorridente e con un «grazie di cuore per esserci sempre» ai suoi follower.