Applausi per la Meloni dalla popolazione di Cutro: le immagini che nessuno vi farà vedere (video)

“Dai Giorgia”. Applausi e incoraggiamenti al premier Meloni a Cutro. “In queste ore vengono mostrate e mandate in onda solo sparute contestazioni al presidente Meloni avvenute venerdì a Cutro. Eppure ci sono altre immagini che rappresentano il consenso mostrato dalla popolazione di Cutro al presidente del Consiglio”. Le parole del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati durante la trasmissione Omnibus su La7, Tommaso Foti, introducono come meglio non si potrebbe le immagini che nessun quotidiano o sito on line si è ben guardato dal mostrare.

Il video che nessuno vi farà vedere

Comprendiamo la frustrazione dei giornali fiancheggiatori delle opposizioni: hanno dovuto cavalcare come unico elemento propagandistico la sparuta contestazione orchestrata da Cobas, Usb e mondo antagonista. Gettando come pallottole contro il governo persino i peluche dei bambini, frutto della rabbia dei superstiti, e le bare di Cutro. Ma il dovere di cronaca impone di verificare che la gente non ha abboccato all’amo della propaganda facile di chi cerca solo colpevoli senza fornire soluzioni. Meloni e il governo sono stati applauditi perché erano lì per cercare responsabilmente soluzioni ad evitare altre tragedie. Il Cdm a Cutro è stato un evento storico. Gli abitanti di Cutro lo hanno capito. La sinistra, che non ha fatto nulla di concreto in questi anni, se ne faccia una ragione. Senza blaterare di “oscene passerelle”. “La Meloni scappa“, è uscito detto alla dem Serracchiani. Ecco, si guardi questo video. Evitando, la prossima volte, figuracce. Per questo pubblichiamo questo video che testimonia la speranza e l’incoraggiamento di cui il premier gode.