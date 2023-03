Lollobrigida pubblica la risposta su Cutro senza tagli: “Ecco le prove dell’imboscata” (il video)

“Nel paese delle bugie la verità è una malattia, scriveva Gianni Rodari per insegnare a noi giovani di allora quanto fosse importante cambiare le cose. Ho aspettato per vedere quanti si prestassero a vergognose strumentalizzazioni, frutto di un giornalismo scorretto e fazioso. E tra i colleghi parlamentari, quelli disposti a demonizzare l’avversario facendosi dettare la linea da professionisti della diffamazione via social e tv. Ora, a fianco al video diffuso in televisione e rilanciato su alcuni social, pubblico anche quello integrale”. Lo scrive in un lungo post sui Social il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Lascio a voi la possibilità di commentare le vergognose ricostruzioni – dice il ministro – secondo le quali non avrei risposto alle domande e sarei scappato via ghignando”.

“Questo le crea frustrazione?”, era riferito alla giornalista non alla domanda su Cutro

“La mia frase “questo le crea frustrazione?” era indirizzato alla giornalista – precisa Lollobrigida – certo non era in alcun modo riferito alla tragedia accaduta a Cutro. E ai giornalisti della trasmissione in questione ribadisco che la loro frustrazione aumenterà ogni giorno di più vedendo un governo serio e operoso. Ma soprattutto voglio ribadire quanto siano inutili le loro imboscate”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Lollobrigida (@francescolollobrigida)

Crosetto solidale con Lollobrigida: “Poi si chiedono perché non rispondi alle loro domande”

Un post che ha ricevuto a caldo la solidarietà del ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha commentato su Instagram: “Il solito metodo. Poi si chiedono perché non rispondi alle loro domande”.