Lo storico Puglisi: la citazione di Renan? Augias non si metta a fare polemiche costruite a tavolino

“Mi pare una polemica costruita a tavolino”. E’ il giudizio che lo storico della filosofia Giovanni Puglisi, intervistato dall’AdnKronos, dà a proposito del dibattito nato dalla citazione del filosofo francese Ernest Renan. Era stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione dell’anniversario dell’Unità d’Italia a citare Renan. “La Nazione è una grande solidarietà, un plebiscito che si rinnova ogni giorno e che si fonda sulla dimensione dei sacrifici compiuti e di quelli che ancora siamo disposti a compiere insieme”. Una frase che ha suscitato la reazione di Corrado Augias il quale ieri, sulle colonne di Repubblica, ha scritto un articolo intitolato ‘Destra e sinistra, giù le mani da Ernest Renan’ cui oggi ha controreplicato sullo stesso quotidiano la premier. Ma prima ancora la sinistra radicale, con Fratoianni, aveva accusato Renan di essere razzista e per questo motivo scelto come autore di riferimento dalla premier.

“Buttiamo l’acqua sul fuoco, stemperiamo le polemiche. Il nostro – afferma Puglisi – è un Paese che non può continuare ad andare avanti con polemiche che spesso corrono il rischio di degenerare. Ho una grande stima di Corrado Augias, però se avesse usato il vecchio principio del ‘laissez faire’ nessuno si sarebbe accorto della citazione di Renan della Meloni, né del richiamo ai quarti di nobiltà di una cultura di destra che affonda le radici in un passato lontano”.

D’altra parte, osserva Puglisi, “credo che la Meloni abbia il diritto di citare chi vuole. Mi permetto di dire che quella frase è patrimonio di tutti, è difficile dire che sia patrimonio della destra o della sinistra. La forza e l’importanza di questa affermazione sta nel momento storico in cui è stata pronunciata. Eravamo all’indomani di una realtà in cui l’Europa, forse un po’ come oggi, cercava una sua identità. Peccato che l’identità di allora la cercava nella divisione. Oggi la cerca nell’unità”. La questione, per Puglisi, è un’altra: “Il tema è perché oggi la Meloni cita questa frase: lo fa perché a lei interessa in questo momento avviare un percorso di recupero di una dimensione culturale della destra. E questo è legittimo”.