Campi mette a tacere Fratoianni: ignorante, Renan non teorizza la nazione come sangue e suolo. Leggere prima di dire fesserie

Fratoianni si sarà sentito molto fico nel puntare l’indice contro Giorgia Meloni che ha citato Nicolasi sarà sentito molto fico nel puntare l’indice contro Giorgia Meloni che ha citato Ernest Renan per celebrare l’unità nazionale: scandalo – ha detto Fratoianni tutto indignato – Meloni cita il “teorico della razza ariana”. Il guaio è che l’ignoranza di Fratoianni ha subito sedotto anche la Stampa e Repubblica che ne hanno citato il pensiero allo scopo di accusare la Meloni di razzismo.

Il caso Renan, Campi rimette a posto le cose

A rimettere a posto le cose ci pensa il politologo Alessandro Campi che non esita a rimarcare l’abisso di stupidità di una sinistra semianalfabeta. Ernest Renan – sottolinea Campi – “è passato alla storia del pensiero politico per aver spiegato che la nazione non si fonda sulla lingua, la tradizione storica, i confini naturali o la religione. Tanto meno sulla razza e i vincoli di sangue. Bensì sulla volontà politica: un popolo è una nazione solo se vuole esserlo”.

“Ma quale teorico della supremazia ariana”: Fratoianni stravolge l’evidenza

“Bene, questa mattina, con due frasette e col sostegno scandalizzato di ‘Repubblica’ – continua Campi – Nicola Fratoianni, ha stravolto questa banale evidenza storica (roba da manuale scolastico) e montato una assurda polemica sul fatto che Giorgia Meloni abbia declinato la sua idea di nazione – nel giorno che ricorda l’unità nazionale – citando proprio Renan, presentato e liquidato dal nostro solerte censore nientemeno che come il teorico della supremazia ariana e della nazione come “sangue e suolo”.

La sinistra si perde in un abisso di stupidità

“Viene da chiedersi. Ma non c’è più nessuno a sinistra – conclude – magari qualche collaboratore della stessa ‘Repubblica’ (che so, Corrado Augias, entusiasta rencensore un paio d’anni fa di una riedizione della celebre conferenza renaniana sulla nazione) capace di spiegare ai propri compagni di strada in quali abissi di stupidità e ignoranza si rischia di perdersi solo per amor di polemica?

Ad ogni modo, il testo di Renan è in commercio e facilmente reperibile. È un testo di poche pagine, per leggere le quali basta un’oretta. Diciamo, per consolarci, che l’intemerata di Fratoianni potrebbe almeno spingere qualcuno – magari giovane – a mettere mano a questo piccolo classico”.