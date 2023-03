L’ideona di Fratoianni per fare opposizione: proporre una patrimoniale senza se e senza ma

Una patrimoniale senza se e senza ma. A rilanciare la proposta che rivolge all’opposizione è Nicola Fratoianni, segretario di sinistra italiana a margine del congresso della Cgil in corso a Rimini. Una proposta su cui non sembra facile un’intesa. “Sì, penso ad una patrimoniale, basta con la paura delle parole: quando ci sono grandissime ricchezze occorre chiedere un po’ di solidarietà. Non si tratta di mettere le mani nelle tasche degli italiani genericamente, ma si tratta di chiedere a chi ha tantissima di mettere qualcosa”.

“Tra di noi ci sono differenze ma la questione della leadership non è il punto, va bene qualunque soluzione, ma questa è una proposta per cambiare il paese di fronte a una destra che di fronte a tutti i temi, dal fisco all’autonomia differenziata, dalla migrazione alla sanità, sta producendo danni per il paese. Occorre una reazione. Per questo deve essere scontata la costruzione di un’alleanza larga”, prosegue.

“Se non c’è quella non si comincia neanche a giocare la partita. E’ una sorta di appello che faccio agli altri a cominciare subito”, aggiunge. “Vedremo poi se Calenda sarà d’accordo o meno. D’altra parte c’è una massa sempre più sterminata di persone che non ce la fa più di fronte all’inflazione, la sofferenza sociale è esplosa affrontiamo il problema a poi discutiamo delle formule ovviamente in modo aperto ma il punto sarà avere chiara qual sia la questione centrale su cui organizzare l’iniziativa”, conclude Fratoianni.

Un’idea che nel Pd a guida Schlein potrebbe incontrare più di un sostenitore. Non a caso sette europarlamentari dem hanno già firmato un documento in cui si chiede una tassa sulla ricchezza in tutta Europa per finanziare i progetti sulla transizione verde.

Molto più difficile aggregare nel fronte dei seguaci della patrimoniale uno come Carlo Calenda. Il leader di Azione ha sempre criticato sia la patrimoniale sia la tassa per i 18enni proposta da Enrico Letta.