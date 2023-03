La vendetta di Virginia Saba: Osho, il fustigatore di Di Maio, sarà ospite d’onore del suo festival (video)

La vendetta è un piatto che si serve caldissimo: potrebbe ispirarsi questo il motto di Virginia Saba, ex fidanzata ufficiale di Luigi Di Maio. La bionda collaboratrice parlamentare M5s, già campionessa di basket, sui Social fa di tutto per non sembrare inconsolabile. Non è sfuggita a molti la storia Instagram della Saba, in concomitanza con le foto della nuova fiamma di Di Maio sul settimanale Chi.

Un video nel quale la giornalista e scrittrice sarda annuncia di avere ricevuto “le chiavi” del festival della Marina di Villasimius, nota località balneare in provincia di Cagliari. “Ci saranno due premi Strega e a introdurre il Festival avremo Federico Palmaroli, in arte Osho“, annuncia radiosa Virginia Saba.

Non sfugge che proprio l’autore satirico romano ha dedicato decine di vignette all’ex ministro degli Esteri del governo Draghi. Per le sue battute pungenti, Palmaroli è finito più volte sotto attacco dei grillini (Scanzi in testa), che ha un tasso di permalosità elevatissimo. Che sia proprio lui, tra tanti potenziali candidati, l’ospite d’onore del Festival curato da Virginia Saba, ha una sua implicita ironia. Suona insomma come una sottile vendetta della giornalista sarda, data a lungo come imminente sposa del politico di Pomigliano d’Arco.

Virginia Saba e la fine dell’amore con Di Maio dopo il disastro elettorale

Dopo il clamoroso insuccesso elettorale di Luigi Di Maio alle “scorse elezioni” era iniziata a circolare la notizia della fine della loro relazione. Notizia che i due protagonisti avevano bollato come una malignità non vera. Dopo la separazione tra l’ex leader dei grillini e la cronista sportiva laureata in Teologia sarebbe comunque rimasto «un rapporto di amicizia speciale».

L’amore tra Di Maio e la Saba, sbocciato tre anni fa durante un pranzo elettorale, come aveva raccontato la giornalista al Corriere della Sera, ha riempito le copertine dei settimanali di gossip, mandando in visibilio i paparazzi.

Nel frattempo, Di Maio è iper attivo sul fronte diplomatico. Mercoledì scorso era all’ambasciata italiana a Berlino con il ministro degli Esteri tedesco. L’ex capo dei grillini nega però un ritorno in politica. «Mi sto dedicando a nuova vita – ha detto a La Stampa – anzi, avete un ottimo ministro degli Esteri che fa il suo lavoro e porta avanti l’onore e il valore dell’Italia in tutto il mondo. Lo sostengo pienamente nel lavoro che fa. La mia vita in questo momento procede su altri versanti e, vi posso assicurare, c’è vita oltre e non è neanche male».