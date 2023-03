Continua il corteggiamento di Di Maio alla Meloni: “Molto utile il suo feeling con l’India di Modi”

Continua il corteggiamento serrato di Luigi Di Maio a Giorgia Meloni. L’amore non c’entra, è tutto un fatto politico: l’ex ministro è in ballo per la poltrona di emissario della Ue nel Golfo Persico per il Gas, grazie ai buoni auspici dell’ex premier Mario Draghi, a sua volta candidato a fare il segretario generale della Nato. “Lavora bene”, aveva detto qualche settimana fa Di Maio parlando della Meloni, “promossa sull’atlantismo”, era stata un’altra uscita dell’ex ministro.

Poltrone bollenti, in ballo, dunque, con Di Maio che dopo un periodo “in sonno”, si sia rifacendo vivo con articoletti, post sui social, interviste, dichiarazioni, l’ultima delle quali per lodare, indovinate chi, Giorgia Meloni per il suo viaggio in India. Per la carica alla Ue, serve il via libera del governo italiano, se non si fosse capito…

Di Maio promuove la Meloni anche sull’India

“L’affinità politica tra Modi e Meloni può aiutare la nostra industria rafforzando le relazioni commerciali in piena continuità con il governo precedente”, ha detto ieri all’Adnkronos l’ex ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, intercettato in aeroporto in partenza per Tirana per una serie di incontri, commentando la missione del presidente del Consiglio a Nuova Delhi.

“Dopo gli stravolgimenti causati dall’invasione russa dell’Ucraina – osserva Di Maio – l’India sarà sempre più un partner essenziale per l’Italia. Sia per il percorso verso una pace giusta e duratura sia per le opportunità commerciali. Nel 2023 l’India sorpasserà la Cina per numero di abitanti diventando il paese più popoloso al mondo. Ha investito tantissimo nello sviluppo tecnologico facendo di Bangalore la nuova Silicon Valley mondiale. Per quanto riguarda l’’industria militare, è impegnata in un’importante opera di diversificazione delle commesse rispetto alle storiche forniture russe. Leonardo potrà dare un contributo essenziale. Infine l’India è la porta dell’alleanza indo-pacifica, dove come alleanza occidentale, nei prossimi anni ci misureremo con sfide fondamentali”.