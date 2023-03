La Schlein debutta a Bruxelles. Berlato (FdI): “Si ricorderà di parlare del Pd coinvolto nel Qatargate?”

“Oggi la neo segretaria del Partito Democratico fa il suo debutto a Bruxelles, nel cuore del potere legislativo europeo. Da parlamentare italiano, desidero augurarle buon lavoro. Noi siamo qui per rappresentare il nostro paese, tutti cittadini italiani. Auspico che in questa sede potremmo lavorare con il nuovo partito democratico, nel superiore interesse della Nazione. Spero che faremo tutti tesoro delle parole detto al Senato dalla Presidente Meloni: ‘Benvenga la battaglia politica, ma fermiamoci sempre un attimo prima di nuocere al Paese'”. Lo dichiara Sergio Berlato, europarlamentare del gruppo Fdi/Ecr.

Schlein a Bruxelles parlerà del Qatargate?

“Schlein non ha ancora incontrato i suoi gruppi parlamentari a Camera e Senato – continua Berlato. Incontra quindi i suoi europarlamentari prima dei parlamentari nazionali. Non possiamo che apprezzare questa premura da parte della segretaria del Partito Democratico, e speriamo che il suo primo atto sia quello di far piena luce sugli europarlamentari del Partito Democratico coinvolti nel Qatar gate. Solo con la piena trasparenza si potrà pulire l’immagine dell’Eurocamera, purtroppo insudiciata dal malcostume di pochi. La istituzioni europee non si meritano di essere lordate da rappresentanti che mescolano l’interesse privato con quello dei cittadini. Cosa intende fare Schlein per il Qatargate? Spero che porti chiarimenti e risposte, e sia in grado di fare pulizia nel suo partito a Bruxelles. Nel superiore interesse del nostro Paese”, conclude Berlato.

Oggi, alle 17 , si svolgerà l’assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del Pd con la segretaria Elly Schlein. L’ordine del giorno della riunione, in remoto ma con la raccomandazione della presenza nella sala Berlinguer alla Camera, è la discussione sulla “nuova fase politica”. Per il Pd “le sfide sono quelle che abbiamo messo al centro della campagna per le primarie: come accompagniamo la conversione ecologica, su cui l’ambizione delle proposte della Commissione continuerà ad avere il nostro pieno supporto, affinché si creino le competenze per riprofessionalizzare lavoratrici e lavoratori, affinché vi siano risorse in più, anche da parte dell’Ue, per accompagnare le imprese, le famiglie, i lavoratori e le lavoratrici”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine del prevertice del Pse a Bruxelles.