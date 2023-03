La gaffe di Macron: parla di sacrifici con un orologio da 80mila euro. Poi nella pausa lo toglie… (video)

Sembra un po’ il gioco dele tre carte che fanno alla stazione di Napoli: questa vince, questa perde, questa c’è, ora non c’è più. Ma il video ib cui qualcuno si cimenta nel giochino con un orologio vede protagonista il presidente francese Emmanuel Macron, durante l’intervista di mercoledì in diretta tv dall’Eliseo. Nelle immagini, si vede Macron che annuncia ai francesi la necessità di fare dolorosi sacrifici con la riforma delle pensioni e risponde ad una domanda sbattendo con il polso sul tavolo con il suo orologio al polso sinistro, che a quanto pare avrebbe un valore di 80mila euro. Poi Macron e armeggia con le mani sotto il tavolo, riappare con le braccia sulla scrivania ma l’orologio non c’è più.

Macron e l’orologio sparito: l’opposizione all’attacco

Qualcuno, dalle fila dell’opposizione, se n’è accorto. “Al momento di parlare dei salari minimi”, ha commentato su Twitter la deputata de La France Insoumise, Clémence Guetté , ”ecco che il presidente si toglie il suo bell’orologio di lusso, sotto il tavolo”. Il suo tweet è stato rilanciato diverse migliaia di volte. Poi l’Eliseo ha chiarito, anche se non con fonti ufficiali. “Contrariamente a quanto affermato sui social network, Il presidente non ha tolto l’orologio per nasconderlo, ma perché l’aveva appena battuto con forza contro il tavolo. E’ un modello venduto in commercio a circa 2.200 euro e lo indossa tutti i giorni”.