La Cgil invita Calenda e lo fischia. “Siete democratici? E fatemi parlare” (video). Domani tocca alla Meloni?

“Non potrei governare” con Pd, M5S e Sinistra “perchè non condivido la linea di politica estera“, dice Carlo Calenda al congresso della Cgil citando il sostegno all’Ucraina. La platea di Rimini rumoreggia, qualcuno fischia. E Calenda dal palco: “Regà, volete che ve racconto ‘all you need is love’ o come stanno le cose?”.

Alla Cgil il duello tra Calenda e la platea

E poi il leader di Azione aggiunge di non essere d’accordo con la critiche al Jobs Act, ed ancora, giù fischi: “Non è vero che il Jobs Act non ha creato posti di lavoro. E poi non sono assolutamente convinto delle politiche sull’ambiente di M5S e Pd”. E ancora fischi, anche sul termovalorizzatore e il rigassificatore. “Ah ragà, siete democratici? E fatemi parlare”. Poi Calenda si rivolge direttamente alla platea: “A me va bene tutto, ma mi dite quando avrei votato con la destra? Sulla guerra? Ah, allora ho votato anche col Pd: il Pd è di destra? Noi con la destra non abbiamo mai votato, informatevi invece di fare i pecoroni”.