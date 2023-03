Jerry Calà colpito da infarto a Napoli. L’ex moglie Mara Venier: “Un grosso spavento, ma sta bene”

Ore di ansia per Jerry Calà, il popolare attore ha avuto un infarto ed è stato operato d’urgenza nella notte all’ospedale Clinica Mediterranea di Napoli. Calà, 71 anni, è nel capoluogo partenopeo per le riprese del suo ultimo film, “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”.

Lo staff di Jerry Calà dopo l’infarto: “Sui giornali notizie allarmistiche”

Mentre era nell’hotel Santa Lucia, sul lungomare napoletano, è stato colto da un malore. Il protagonista di “Vado a vivere da solo” e di altri popolari successi cinematografici è arrivato in ospedale codice rosso ed è stato subito portato in sala operatoria. Qui Jerry Calà, dopo l’infarto, è stato sottoposto ad una angioplastica. Il decorso, come scrive Il Mattino, sembra essere buono. l’ufficio stampa dell’attore, ha precisato che Calà sta bene. «Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali», si legge in una storia sul profilo Instagram dell’attore. L’entourage dell’attore confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film.

Mara Venier racconta che l’ex marito ora sta bene

L’ex “gatto di Vicolo Miracoli”, fanno sapere dal suo staff, sarà dimesso nei prossimi giorni, forse già domani, per tornare a casa e riposarsi. Calà è tranquillo e questa mattina ha già parlato di lavoro, spiegando di voler tornare presto sul set del suo film. «Sta bene e sta recuperando pur rimanendo in terapia intensiva, ma sta bene» ha scritto sui Social l’ex moglie Mara Venier per tranquillizzare chi legge il suo post e chi ha voluto conoscere qualche informazione in più rispetto alle condizioni di salute dell’attore. La conduttrice ringrazia, inoltre, la clinica napoletana in cui è stato eseguito l’intervento e in chiusura al post ha aggiunto: «Amore mio che spavento mi hai fatto prendere». I due sono legati da una profonda amicizia, dopo essere stati sposati per poco più di tre anni. Il loro matrimonio fu celebrato a Las Vegas nel 1984, per poi concludersi qualche tempo più avanti.