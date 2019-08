Piddina insulta Jerry Calà: «Sei un cretino». E lui furioso: «Zitta, ti querelo» (video)

Jerry Calà va davanti alla telecamera e si sfoga contro la piddina che lo ha insultato pesantemente dandogli del “cretino” e del “fallito“. «Non volevo risponderle, ma questa signora oltre ad avermi gravemente offeso inventa anche conversazioni telefoniche tra di noi mai avvenute”, dice su Facebook l’attore ad Anna Rita Leonardi. «Parole da querela, parole ingiuriose, molto pesanti», dice Jerry. «Qualcosa devo dire: questa signora che continua a dire delle falsità. Io non l’ho mai conosciuta questa signora, mai nessun contatto. Lei ha avuto un contatto con il mio agente che ha chiamato piagnucolando; si è spaventata perché lo stesso odio le si stava ritorcendo contro da una grande quantità di persone che protestavano per avermi offeso e gratuitamente». Jerry dice: «Questa signora ha detto poi alla radio che ha parlato con me al telefono ribadendo che lei quello pensa di me. Ma secondo voi sono delle scuse? Alla radio ha detto che la mia mia carriera interrotta negli anni Novanta. Forse non sa la mia storia: io dal ’90 a oggi fatto migliaia di spettacoli in giro per Italia, e sette otto film. Cosa sta dicendo?».