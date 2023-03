Incubo Seveso: incendio in una fabbrica di vernici vicino Novara. Colonna di fumo, tutti in casa (video)

Finestre chiuse e se non strettamente necessario, restare a casa, è la raccomandazione del sindaco di Novara, Alessandro Canelli. “L’incendio è ancora in corso, si è alzata una colonna di fumo che potrebbe creare rischi sotto il profilo ambientale e della salute – sottolinea il sindaco – si raccomanda alla cittadinanza, in attesa dei risultati delle analisi che dovranno essere fatte sull’impatto dell’evento, di tenere le finestre chiuse e se non assolutamente necessario di rimanere in casa”.

L’incendio “è stato praticamente domato grazie all’intervento dei mezzi antincendio dell’aeroporto, dei mezzi dei vigili del fuoco e soprattutto grazie all’uso degli schiumogeni”. A darne notizia la polizia locale di Novara che fa, inoltre, sapere, che “sul posto sono presenti i tecnici di Arpa e sono stati avvisati anche Italgas e Acqua NovaraVco per possibili problemi di inquinamento delle reti”. Inoltre, il Comune ha aperto in via precauzionale il Centro operativo comunale (Coc) e volontari della Protezione civile si stanno muovendo per informare la cittadinanza.