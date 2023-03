Il professore Andrea Rinaldo è il primo italiano a vincere il prestigioso “Nobel dell’acqua”

Ha vinto lo Stocklholm Water Prize, identificato come il “premio Nobel dell’acqua”. Un grandissimo riconoscimento per Andrea Rinaldo, professore all’università di Padova e direttore del Laboratorio di ecoidrologia dell’Ecole Polytechnique Federale di Losanna (EPFL). Per lui acqua è casa. «Sono nato e cresciuto a Venezia, l’acqua è famiglia. Mio nonno aveva un’impresa di costruzioni marittime». Ma non solo. «Mio padre, un fratello, mio suocero e mio cognato sono ingegneri idraulici come me. Uno dei miei figli ha un dottorato in Ingegneria costiera. Il mio sogno era (ed è) di aiutare a salvare Venezia. È la città che di acqua vive ma di acqua rischia di morire». Lo Stocklholm Water Prize è importantissimo. È caratterizzato da un processo di selezione e da una cerimonia di consegna del premio analoghi a quelli dei Nobel.

Le congratulazioni di Giorgia Meloni ad Andrea Rinaldo

«Con grande ammirazione rivolgo le mie congratulazioni al professor Andrea Rinaldo, primo italiano a vincere il prestigioso Stockholm Water Prize, massimo riconoscimento per chi ha raggiunto straordinari risultati legati all’acqua. Un’eccellenza di cui essere orgogliosi». Lo scrive su twitter la premier Giorgia Meloni. Interviene anche Federico Mollicone, deputato di Fdi e presidente della commissione cultura alla Camera. «Al professore Rinaldo, primo italiano ad ottenere il Nobel dell’acqua, tributiamo un grande plauso. Un riconoscimento del grande lavoro che il mondo della ricerca italiano sta portando avanti sul fronte della sostenibilità ambientale e della tutela delle risorse idriche», ha detto. «L’ecoidrologia, la nuova disciplina ideata dal professore, unisce l’ecologia allo studio dei bacini idrici insieme all’interazione delle comunità. Sarà fondamentale sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela della risorsa idrica. L’arte e la cultura devono essere i mezzi di questa operazione. Il Governo sta già lavorando in questa direzione».