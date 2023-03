Il circolo Pd di Torpignattara non paga le tasse: inquilini in rivolta. E la Schlein scappa dalle Iene

Elly Schlein non parla. Inseguita dalle telecamere delle Iene preferisce glissare sul pasticciaccio brutto che vede coinvolto il circolo dem di Torpignattara a Roma, quartiere popolare nel quadrante sud-est della Capitale. Dove la neosegretaria del Nazareno ha fatto incetta di voti (370 voti su 456 votanti). La sede non paga le tasse condominiali da cinque anni per un totale di 10mila euro di debiti. Che gravano sulle tasche dei residenti del palazzo ormai imbufaliti. Tanto arrabbiati da rivolgersi al popolare format di Canale 5.

Roma, il circolo Pd di Torpignattara non paga le tasse da 5 anni

E pensare che proprio la Schlein nel suo primo discorso ufficiale da segretaria aveva acceso i riflettori sui più fragili. Pronta a recuperare, a parole, l’antica vocazione sociale della sinistra sempre più fiacca. “Vogliamo essere al fianco di quell’Italia che fa più fatica, dobbiamo essere comunità”, sciorinava la segretaria uscita vittoriosa dal derby con Stefano Bonaccini. “Vicini ai bisogni concreti ai bisogni dei cittadini, per fare dei nostri circoli luoghi aperti”. Aperti e morosi.

La rivolta degli inquilini: nessuno ci risponde, non abbiamo più soldi

Sul caso sono intervenute Le Iene che hanno raccolto la rabbia degli abitanti dello stabile. Tentando di intercettare inutilmente la Schlein durante la scorsa assemblea nazionale del Pd all’Eur. Il Pd non paga e i debiti aumentano coinvolgendo i condomini costretti a pagare di più. A nulla sono serviti i decreti ingiuntivi – racconta Eleonora che abita nello stabile di Torpignattara. “Nom abbiamo avuto risposta. Neanche quando abbiamo provato a metterci in contatto con loro. Per me pagare una tassa da 1500 euro per recuperare i soldi del Pd è un problema. È uno stipendio intero”.

Lo sfogo davanti alle Iene: ci sono famiglie al collasso per colpa loro

Un’altra condomina, Maria Grazia, racconta alle Iene di non riuscire più a sostenere le spese. “Non abbiamo più soldi. Siamo al collasso. Un partito di sinistra dovrebbe darci l’esempio di serietà e coerenza. Ma in questo caso siamo noi che glielo stiamo dando. Qua ci sono famiglie che stanno veramente messe male per colpa loro”. E il Pd sarebbe dalla parte del popolo? Protestano gli sfortunati residenti, vicini di casa dello storico circolo dem.

La Schlein non risponde davanti alle telecamere

Un condòmino si rivolge direttamente alla leader dem. “Ciao Elly – dice a favore di telecamera – è abbastanza grave che un partito storicamente attento ai bisogni delle fasce più deboli si trovi in una situazione così scomoda. Da dover mettere le mani in tasca alle famiglie in un quartiere proletario come quello di Torpignattara. Chiediamo che ci vengano restituiti i soldi. Credo in te sono certo che sarai capace di risolvere la situazione”.

Franceschini: non so nulla. Bonaccini: risolveremo…

Ma la dirigenza del Pd glissa tra un sorrisetto e un “non so”. Dario Franceschini, intervistato dalla Iena Filippo Roma, cade dalle nuvole e promette di informarsi. “Bisogna sempre onorare i debiti”, gli fa eco Stefano Bonaccini, “risolveremo glielo prometto”. “Compagni di Torpignattara, lunedì vi contatteremo e ci spiegherete che cosa è successo”, sentenzia impettito Francesco Boccia. Ma finora il circolo sta dando un pessimo esempio alla collettività