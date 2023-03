Gli ucraini aprono il “cimitero” delle armi russe a Kiev: decine di carri armati saltati in aria (video)

In un video realizzato dal governo ucraino, viene mostrato il cimitero dei mezzi militari russi distrutti dagli ucraini a Kiev: carri armati e mezzi militari russi, distrutti durante la guerra dagli ucraini, posizionati in centro nella capitale ucraina per mostrare le sconfitte dei russi.

Le migliaia di armi russe distrutte dall’esercito ucraino

Secondo cifre in continua evoluzione, dall’inizio dell’invasione la Russia ha perso un’enorme quantità di truppe, mezzi corazzati e ed equipaggiamenti militari, rivelando così una debolezza inaspettata nel condurre una guerra moderna contro l’Ucraina. Secondo foni militari, l’Ucraina sta diventando un “cimitero di carri armati”. Decine di video ripresi nelle strade intorno a Kiev, Kharkiv e Mariupol mostrano lunghe colonne di mezzi russi distrutti o abbandonati, ricoperti dalla neve e dai corpi dei soldati. Una “guerra lampo” che si sta trasformando in un’emorragia senza fine di risorse e caduti. Ma altri video mostrano anche i cimiteri dei missili russi caduti sull’Ucraina e che non sempre sono stati intercettati.

Il video del cimitero dei carri russi