“Se daranno ancora armi all’Ucraina sarà apocalisse nucleare”: la delirante minaccia di Medvedev

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, che dall’inizio del conflitto in Ucraina ha adottato toni molto accesi, ha minacciato oggi “l’apocalisse nucleare” in un articolo sul quotidiano russo Izvestia.

“Apocalisse nucleare”, la delirante minaccia di Medvedev

“Se la questione dell’esistenza della stessa Russia viene seriamente sollevata, non sarà decisa sul fronte ucraino, ma insieme alla questione dell’esistenza dell’intera civiltà umana. E non dovrebbero esserci ambiguità qui: non abbiamo bisogno di un mondo senza la Russia. Certo, si potrebbe continuare a pompare armi nel regime neofascista di Kiev e bloccare ogni possibilità di rilanciare i negoziati. I nostri nemici stanno facendo proprio questo, non volendo capire che i loro obiettivi portano ovviamente a un fiasco totale. Sconfitta per tutti. Crollo. Apocalisse. La vita precedente dovrà essere dimenticata per secoli, fino a quando le macerie fumanti cesseranno di emettere radiazioni”. Così il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in articolo sul quotidiano russo Izvestia.

L’annuncio arriva dopo l’uscita dal trattato New Start

Non sfugge la concomitanza temporale tra queste minacce e l’annuncio recente di Putin. Ha infatti sospeso il trattato New Start che limita la proliferazione delle armi nucleari. Ora Mosca ha le mani libere. “La Russia deve tenere conto del potenziale nucleare non solo degli Stati Uniti, ma anche di tutti gli altri paesi della Nato, poiché l’Alleanza considera la sconfitta strategica di Mosca il suo obiettivo principale”. Lo ha dichiarato il presidente russo in un’intervista al canale Rossiya-1, commentando la sospensione della partecipazione della Russia al trattato New Start. “Nelle condizioni odierne, poiché tutti i principali paesi della Nato hanno annunciato la nostra sconfitta strategica come il loro obiettivo principale per far soffrire la nostra gente, come possiamo non considerare il loro potenziale nucleare in queste condizioni?” ha detto Putin.

L’allarme della Cia: “Putin è sicuro di vincere la guerra”

Il direttore della Cia ha detto di ritenere Vladimir Putin “troppo fiducioso” di poter sconfiggere l’Ucraina. In un’intervista a Cbs news William Burns ha ricordato l’incontro avuto a novembre con il suo omologo russo, Sergey Naryshkin, per recapitargli l’avvertimento di Joe Biden di non usare l’arma nucleare. “Aveva un atteggiamento provocatorio”, ha ricordato il direttore della Cia. “Un misto di arroganza e ubris, che credo rifletta il punto di vista di Putin, la sua stessa convinzione che il tempo lo aiuterà a schiacciare gli ucraini, e può logorare i nostri alleati europei”