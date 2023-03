Germania, 12enne trovata morta in un bosco vicino casa. Sospetti su due coetanee

In Germania due ragazzine di 12 e 13 anni sono sospettate dell’omicidio della coetanea Luise F., anche lei 12enne, trovata morta domenica in un bosco non lontano da casa, a Freudenberg, un piccolo comune vicino Coblenza, nella Renania-Palatinato. La svolta nelle indagini, secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, sarebbe arrivata per il ritrovamento vicino al corpo di Luise di un oggetto appartenente a una delle due ragazzine.

La 12enne scomparsa in Germania ritrovata in un bosco vicino casa

La bambina era scomparsa sabato, dopo essere stata da un’amica. Il corpo è stato ritrovato domenica, dopo una intensa ricerca da parte di numerose squadre di soccorritori, composte da vigili del fuoco, polizia e volontari, nella quale sono stati impiegati anche cani molecolari e un elicottero. Il corpo era a qualche chilometro dal percorso che la 12enne avrebbe dovuto compiere attraverso la foresta per tornare a casa, ma nella direzione opposta. Resta da chiarire se vi sia arrivata da sola o se qualcuno ce l’abbia portata. Il giornalista di Rtl, Valerio Magno, citato dal Corriere della Sera, ha spiegato che «nella zona boschiva dove è scomparsa Luise non c’è campo per lo smartphone. Di conseguenza, se avesse voluto chiedere aiuto, non avrebbe potuto telefonare».

Escluso da subito il movente sessuale

La ragazzina, secondo quanto confermato dalla polizia, sarebbe stata uccisa con un coltello, che allo stato attuale non è stato trovato. Già nelle scorse ore gli inquirenti per determinare l’esatta causa della morte avevano disposto l’autopsia, i cui risultati però sono attesi non prima del 21 marzo. Non si conosce ancora cosa possa aver portato al delitto, per il quale da subito gli investigatori hanno comunque teso a escludere il movente sessuale. Maggiori dettagli dovrebbero arrivare nelle prossime ore da una conferenza stampa convocata l’emersione dei sospetti sulle due ragazzine, mentre inizialmente la polizia aveva escluso di incontrare i giornalisti, evitando anche di fornire informazioni particolareggiate sulle indagini.

Due coetanee sospettate dell’omicidio

Già ieri erano trapelate notizie sul fatto che la polizia stesse ascoltando anche i coetanei di Luise, ma stamattina presto un portavoce aveva descritto la circostanza come «abbastanza normale», aggiungendo che la speranza era quella che emergesse qualche indizio utile per le indagini. Successivamente i media hanno riferito dei sospetti sulle due ragazzine, che restano comunque non confermati ufficialmente dalla polizia. «Siamo profondamente scossi, i nostri pensieri sono per la famiglia», aveva detto il sindaco di Freudenberg, Nicole Reschke, disponendo le bandiere a mezz’asta, quando si è appreso del ritrovamento del corpo di Luise. Prima ancora, dunque, che la tragedia prendesse una piega perfino più drammatica.