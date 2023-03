Napoli, week end di sangue tra pistole e lame: c’è pure un 12enne accoltellato da un coetaneo

È stato un fine settimana segnato da gravi episodi di violenza a Napoli, dove si sono registrati diversi accoltellati e un ferito grave a colpi d’arma da fuoco. I coinvolti sono tutti giovani, talvolta vittime di rapina. Il caso che desta maggiore sconcerto, però, è quello che ha visto protagonisti due dodicenni: uno accoltellato, l’altro accoltellatore.

Il caso del 12enne accoltellato da un coetaneo nel centro di Napoli

Il caso che coinvolge i due 12enni si è verificato sabato sera in piazza Municipio, dove, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia Napoli centro, il ragazzino ferito era in compagnia di alcuni amici quando è stato avvicinato da un gruppo di coetanei: è nata una lite per motivi da chiarire, e il ragazzino è stato accoltellato più volte, in diverse parti del corpo, riportando ferite lacero contuse al torace, alla schiena e agli arti superiori. È stato trasportato all’ospedale pediatrico Santobono in codice rosso, per fortuna non è in pericolo di vita. Ieri si è saputo che l’aggressore era stato fermato alcune ore dopo, intorno alle due di notte, e che aveva anche lui 12 anni. Poiché ha un’età non imputabile, verrà segnalato all’autorità giudiziaria e ai servizi sociali. Non molto distante, in via Mezzocannone, poi, un 16enne ha riportato la frattura del setto nasale nell’ambito di quella che è stata ricostruita come una lite per futili motivi tra coetanei.

A Mergellina spari contro un 20enne con precedenti: è in gravi condizioni

Sempre nella notte di sabato un 20enne è stato ferito a colpi di arma da fuoco in via Mergellina, nei pressi di uno chalet. Il giovane, del quartiere Pianura e con precedenti, era in auto con un conoscente quando è stato avvicinato da alcune persone che hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco, colpendolo all’addome e alla zona cervicale. Portato all’ospedale San Paolo, è stato sottoposto a intervento chirurgico urgente, ma è ancora in pericolo di vita. Sul luogo del ferimento la Polizia di Stato ha trovato 6 bossoli.

Nella notte folle napoletana anche tre accoltellati, due in un tentativo di rapina

E ancora, nella stessa notte, i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti intorno alle 3 all’Ospedale del Mare di Napoli per una persona ferita da arma da punta e taglio: la vittima è un 26enne originario dell’Algeria, ferito alla coscia sinistra, che ha riferito di non ricordare nulla dell’aggressione. Avevano invece reagito a un tentativo di rapina un 26enne kazako e un 21enne tailandese, anche loro finiti in ospedale. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei Carabinieri della compagnia Napoli Stella, intervenuti in ospedale, il kazako sarebbe stato accoltellato dopo aver reagito al tentativo di furto da parte di due persone, che poi per fuggire lo avrebbero colpito alla schiena, procurandogli una diagnosi di 13 giorni. Il ragazzo tailandese, un turista, dal tentativo di rapina, avvenuto intorno alle 3 di notte in via Carbonara, a due passi dal centro storico, ha invece rimediato la frattura della mandibola, per la quale è stato curato all’Ospedale del Mare.

Un carabiniere colpito da una gomitata in pieno volto

Infine, a completare il quadro di assoluto sbando che la cronaca rimanda per questa folle notte napoletana, c’è il caso di un 27enne del posto che ha dato una gomitata in faccia a un carabiniere, dopo che aveva frantumato il vetro di un’auto in transito. L’episodio si è verificato intorno all’1.30 a Fuorigrotta, nel piazzale antistante lo stadio Diego Armando Maradona. Qui sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bagnoli, ai quali un passante aveva segnalato una lite in corso tra ragazzi a piazzale D’Annunzio. I militari hanno individuato i tre giovani e, mentre li stavano identificando, uno dei tre, il 27enne già noto alle forze dell’ordine, si è scagliato contro un’auto in transito con all’interno due ragazzi. Il 27enne ha frantumato il vetro anteriore lato passeggero e un carabiniere, nel tentativo di calmarlo e fermarlo, è stato colpito da una gomitata al volto. Il 27enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale mentre il militare è stato trasferito da personale del 118 all’ospedale Cardarelli, dove è stato giudicato guaribile in 8 giorni.