Fuga degli americani dalla Russia. La Casa Bianca: “Andate via subito, è pericoloso”

Dopo l’arresto del giornalista americano del Wall Street Journal, la Casa Bianca esorta i cittadini degli Stati Uniti a lasciare subito la Russia: l’escalation tra le due superpotenze potrebbe portare a nuove azioni di ritorsioni nei confronti dei cittadini americani, magari sempre con il pretesto dello spionaggio. A Mosca, intanto, Vladimir Putin si appresta a rafforzare l’esercito e lancia piani di difesa nucleare informando i cittadini. Il clima, dunque, è sempre più teso, e non solo in Ucraina.

Il consiglio della Casa Bianca agli americani: lasciate la Russia

“Voglio con forza reiterare che gli americani dovrebbero attenersi all’avviso del governo americano a non recarsi in Russia. I cittadini che vi risiedono o vi si trovano in viaggio dovrebbero partire immediatamente, come il dipartimento di Stato continua a ripetere”, dice la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, esprimendo “profonda preoccupazione per le inquietanti notizie riguardo all’arresto in Russia di Evan Gershkovich, un cittadino americano“.

E’ inaccettabile che il governo russo prenda di mira cittadini americani, condanniamo la detenzione di Mr Gershkovich nei termini più forti”, ha detto ancora Karine Jean-Pierre. “Condanniamo inoltre i continui attacchi e la repressione dal parte del governo russo dei giornalisti e della libertà di stampa”, ha aggiunto la portavoce.

Nessuna avvisaglia di ritorsioni sul giornalista

“La notte scorsa la Casa Bianca e il dipartimento di Stato ha parlato con la testata di Gershkovich, il Wall Street Journal – ha detto ancora – l’amministrazione è anche in contatto con la sua famiglia”. Inoltre, “il dipartimento di Stato è in diretto contatto con il governo russo sulla questione, anche lavorando attivamente per ottenere accesso consolare a Gershkovich”. Washington non ha avuto “nessuna avvisaglia” del fatto che Mosca potesse, per la prima volta dai tempi della Guerra Fredda, arrestare un giornalista americano, ha detto dal canto suo John Kirby, portavoce del consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca.