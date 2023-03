Giornalista del Wall Street Journal arrestato in Russia per spionaggio. “Indagava sulla Wagner”

Un giornalista americano del Wall Street Journal, Evan Hershkovich, è stato arrestato a Ekaterinburg. Lo riferisce Interfax citando un comunicato dei servizi d’intelligence interni Fsb.

Il corrispondente del quotidiano statunitense è stato arrestato con l’accusa di spionaggio. Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Servizio per la sicurezza federale della Russia (Fsb). «Il Servizio di sicurezza federale della Federazione Russa ha fermato le attività illegali del corrispondente dell’ufficio moscovita del Wall Street Journal, l’americano Gershkovich Evan classe 1991, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, sospettato di spionaggio per conto del governo statunitense», scrive la Tass.

«È stato accertato che Evan Gershkovich – prosegue la nota di Mosca – agendo su istruzioni della parte americana, stava raccogliendo informazioni che costituivano un segreto di Stato sulle attività di una delle imprese del complesso militare-industriale della Russia. Durante il tentativo di ottenere informazioni segrete, lo straniero è stato detenuto a Ekaterinburg».

Chi è il giornalista del Wall Street Journal arrestato

Su Twitter l’ultima interazione di Gershkovich dal suo account è datata lunedì 27 marzo, quando ha retwittato un articolo del Financial Times relativo alle aziende occidentali che laciano la Russia. Il giornalista americano, che da molti anni segue le vicende russe e dei Paesi dell’ex Unione sovietica, ha collaborato anche con il New York Times. Prima di approdare al quotidiano economico Usa è stato reporter per Agence France-Presse e per il Moscow Time. Secondo la legislazione russa rischia fino a 20 anni di carcere.

Gershkovich indagava sui reclutamenti nella Wagner

Il giornalista si è recato in città per scrivere del reclutamento di residenti locali nel Wagner PMC. Lo riporta la pubblicazione “Vecherniye Vedomosti”. «Gershkovich è stato fermato ieri dalle forze dell’ordine in un ristorante nel centro di Ekaterinburg e portato via con un maglione in testa». Anche il giornalista russo Dmitry Kolezev scrive che il giornalista è stato arrestato. «Una fonte a Ekaterinburg mi ha confermato che Evan Gershkovich era stato arrestato. <..> Evan si è recato a Ekaterinburg per scrivere sullo stato d’animo della popolazione locale nei confronti della guerra e sul reclutamento di residenti locali nel Wagner PMC», ha detto Kolezev.