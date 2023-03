Fiorello “svela” i Dieci Comandamenti di Elly Schlein: “Non desiderare la Meloni d’altri…”

A poche ore dal passaggio di consegne per la segreteria del Partito Democratico, Fiorello a VivaRai2! ne immagina con ironia il nuovo manifesto. “Scusate se parliamo del PD”, scherza Fiorello, “tanto a parlare del Governo ci pensa Vespa con i suoi 5 minuti!”, premette ridendo. Poi enuncia “i dieci comandamenti” di Elly Schlein. (video)

Fiorello e i Dieci comandamenti della Schlein

“1. Non avrai altra segretaria al di fuori di me; 2 Non nominare il nome di Prodi invano; 3 Ricordati di santificare le feste dell’unità; 4 Onora Renzi e Calenda; 5 Non uccidere la sinistra; 6 Non commettere atti impuri, tipo fare una scissione; 7 Non rubare (in particolare gli zainetti); 8 Non dire falsa testimonianza con frasi del tipo “ti ho sempre votata Elly!”; 9 Non desiderare la Giorgia Meloni d’altri; 10 Non desiderare i sondaggi degli altri”, conclude tra le risate Fiorello.

Ieri Fiorello aveva invece scherzato sul furto dello zainetto subito dalla Schlein. “Ma poi lo ha ritrovato”. Fiorello, dopo aver fatto complimenti alla nuova segretaria del Pd, ha rassicurato tutti e con la consueta irriverenza e umorismo ha tirato fuori sorpresa, dallo zaino ritrovato, una bambolina piena di spilli con la faccia del ‘rivale’ Stefano Bonaccini.

