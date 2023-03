“Filmo le Rom che rubano, la gente mi ringrazia”. Vota FdI l’eroe della Metro di Milano che fa infuriare il Pd

Si chiama Nicholas Vaccaro e ha 18 anni il “nemico” del Pd milanese, quello che tutti i giorni realizza o raccoglie i video delle borseggiatrici Rom in azione su metro e bus e qualsiasi altra vergogna si consumi nel capoluogo lombardo. Vaccaro (nel cerchio in alto a destra) è un ragazzino sveglio che spiega: “Denuncio chi ruba, ricevo minacce, la gente mi ringrazia”. Tutti, tranne la consigliera del Pd e tutto il partito della Schlein che ha denunciato la violazione della privacy delle donne di etnia Rom che si muovono come bande nelle gallerie della Metropolitana di Milano.

Nicholas Vaccaro, le borseggiatrici Rom di Milano e il Pd

Nicholas Vaccaro è stato intervistato oggi dal Corriere della Sera, a cui ha spiegato come nasce la sua idea di denunciare le malefatte dei ladri sulle pagine social “Milano Bella da Dio“. “Io non prendo un euro. Diciamo che sono un volontario per la sicurezza, come altri miei amici che presidiano le stazioni. Il mio guadagno sono i grazie” della gente. Il mio lavoro è un altro”. Vaccaro è infatti impiegato in una società di sicurezza che ha un contratto d’appalto con un’università milanese, ha fatto l’alberghiero, a 18 anni ha già scritto un libro autobiografico, “Hotel del futuro” e racconta di una infanzia travagliata in comunità per problemi familiari. “Le borseggiatrici della metropolitana mi minacciano, soprattutto i loro mariti o compagni. Lo fanno su TikTok. Avevo condiviso un video di un tentato furto, milioni di visualizzazioni. A un certo punto arriva un messaggio: ‘Sei un figlio di p., hai picchiato mia moglie incinta, il mio bambino, dammi il tuo indirizzo, vedrai cosa ti succede’. Un’altra volta una borseggiatrice mi ha spruzzato lo spray al peperoncino”.

Iniziative personali quei video che pubblica? Fino a un certo punto. “Con una mail a prefettura e questura, e allegando tutto il materiale. Dicono che ne sono al corrente. Stop. Meglio mi è andata quando ho segnalato l’ex liceo Manzoni occupato da minori stranieri scappati dalle comunità. A novembre è stato sgomberato”. Promuove anche una raccolta fondi per una signora che rischia di restare in strada: ha raccolto 900 euro. E vota Fratelli d’Italia: “Prima avevo la tessera, ora non più per evitare strumentalizzazioni”.

L’intervista su La 7

“Nel tempo libero filmo l’operato quotidiano di queste borseggiatrici. Faccio una quindicina di chiamate al giorno alla Polizia, però c’è mancanza di organico, escono dopo una o due ore“, dice Nicholas Vaccaro, in questa intervista a Myrta Merlino.