Festa del papà, il tributo della Meloni a chi “fa il massimo per i propri figli” e al compagno Andrea

E’ rivolto a tutti i papà, e anche a quello di sua figlia Ginevra, il messaggio della premier Giorgia Meloni nel giorno della festa del Papà postato su Facebook. “Ai sacrifici che fate per dare il massimo ai vostri figli, a come sapete tornare bambini quando giocate con loro, allo sguardo forte e rassicurante che sapete mantenere anche quando la vita vi mette di fronte alle prove difficili. Per questo, e per tanto, tanto altro, auguri a tutti i papà. E ad Andrea, così meraviglioso con la nostra Ginevra. Siete una ricchezza insostituibile”, scrive Giorgia Meloni, postando una foto che la ritrae con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra.

Festa del Papà, dopo la Meloni anche gli auguri di Berlusconi e Salvini

Silvio Berlusconi ha invece postato sui canali social una foto di suo padre che lo tiene da piccolo in braccio.”Auguri a tutti i Papà. A quelli che lavorano e si impegnano per dare un futuro migliore ai propri figli e anche a quelli, come il mio, che non ci sono più e mi ha insegnato ad avere sempre il sole in tasca e a saperlo donare agli altri”.

“Auguri a tutti i papà del mondo”, è la frase postata su Twitter da Matteo Salvini, con una foto con la figlia Mirta.

“Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere senza una mamma. Affermazione tutt’altro che banale di questi tempi perché c’è chi ha scambiato le persone per oggetti o animali o specie arboree e i bambini per puffi, a proposito di peluche… “, scrive su Fb Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera di Fdi, per la festa del papà. “Auguri a tutti i papà consapevoli di non poterlo essere senza una mamma, a coloro che, impossibilitati ad avere figli perché amano un altro uomo tengono per sé il loro desiderio e non compiono scelte egoistiche a danno delle donne di cui acquistano l’ovocita e affittano l’utero per nove mesi e dei bambini, destinati a crescere in una vita tormentata, semplicemente perché desidererebbero avere una mamma, come natura prevede”, aggiunge.

“Sono cresciuta con le parole di mio padre, che mi ha insegnato il valore della pace e della democrazia, il rispetto delle regole, la cultura del lavoro, l’amore per la libertà, ma anche che prima dei diritti ci sono i doveri. Auguri a tutti i papà, riferimenti indimenticabili”, dice il ministro per le Riforme e la semplificazione normativa Elisabetta Casellati.