Ferrara, 13enne presa per i capelli e pestata a calci. Il branco filma tutto, il video li inchioda: 4 minori indagati

Le indagini sulla 13enne pestata dal branco di ragazzini – che ha pure filmato e divulgato le sequenze del feroce sopruso – sono arrivate a una svolta. Quattro giovanissimi, tre femmine ed un maschio, di età compresa tra i 12 ed i 15 anni, sono stati denunciati per l’aggressione, avvenuta sabato scorso a Comacchio (Ferrara), a una 13enne, residente in provincia di Parma, presa letteralmente per i capelli e poi colpita con calci dal “branco” mentre la scena veniva ripresa con il cellulare e poi diffusa sui social diventando in breve virale tramite “whatsapp”. Inutile dire che le sconcertanti immagini della violenza, registrate con un telefonino, sono diventate virali in breve tempo.

Ferrara, 13enne pestata dal branco che filma pure l’aggressione

La vicenda, del resto, ha creato grande allarme sociale. E ha scatenato indignazione profonda nella comunità locale e, naturalmente, dolore e rabbia nei genitori della giovanissima vittima, brutalmente pestata e umiliata. Genitori che si sono subito rivolti ai quotidiani: sia per denunciare pubblicamente quanto accaduto. Sia per aiutare le indagini e arrivare a identificare gli aggressori, chiedendone la punizione.

Il video del pestaggio, divenuto subito virale, aiuta le indagini

Fatto sta che in pochi giorni i carabinieri della compagnia di Comacchio hanno individuato e denunciato i quattro presunti responsabili al Tribunale per i minorenni di Bologna. Come annunciato in apertura, allora, si tratta di quattro giovanissimi: tre femmine e un maschio. Di età compresa fra i 12 e i 15 anni. I quattro sono accusati, in concorso tra loro, di percosse e violenza privata aggravata. Le indagini, subito avviate dai militari di Comacchio, entrati in possesso del video virale, hanno permesso di risalire, nell’arco di pochi giorni, al gruppo dei minorenni, immortalati dalla telecamera del cellulare di uno di loro. Violenti in erba, e ancora non avvezzi alle più elementari astuzie criminali. Oppure, semplicemente ebbri e orgogliosi della loro ferocia…