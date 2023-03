Diodato: “Diamo tempo alla Meloni e alla Schlein, aspetto di vedere cosa faranno”

Così speciale per Carosello Records, il nuovo album di inediti di Diodato sancisce il ritorno di uno degli artisti più amati degli ultimi anni e tra i più premiati della storia della musica italiana.

Interpellato da La Stampa, su una donna capo del governo e una capo del più grande partito di opposizione, Diodato, che è impegnato anche come direttore artistico nell’organizzazione del Primo Maggio di Taranto, risponde alla domanda: cosa pensa di Giorgia Meloni ed Elly Schlein? «È bellissimo che ci siano due donne al potere. Ne parlavano tutti da tanti anni e finalmente possiamo discutere di un fatto. Aspettiamo di vedere cosa faranno ma sono molto curioso, indipendentemente dalle posizione che hanno».

L’album si compone di dieci tracce che rappresentano dieci attimi di vita, sguardi sul mondo e tuffi negli abissi interiori per provare a riemergere con dieci fiori che profumano di vita’: ‘Così speciale” è stato prodotto e mixato da Tommaso Colliva, produttore discografico di fama internazionale e vincitore di un Grammy Award nel 2015, e masterizzato da Giovanni Versari.

Lo stile di Diodato è fortemente riconoscibile sia a livello autoriale che sonoro, ma c’è spazio per la sperimentazione in brani come Buco nero e la travolgente Che casino. Non mancano le ballad intense e d’impatto, come Ci dobbiamo incontrare e Ormai non c’eri che tu, per arrivare infine a brani più pop come Occhiali da sole e Ci vorrebbe un miracolo.

Quest’ultima canzone apre l’album: «È un’esclamazione abbastanza chiara, una richiesta di aiuto, uno sguardo sul caos della società in cui viviamo, dove sembra impossibile trovare un punto di incontro. Ho voluto però dare solarità a questo sguardo, sono convinto che c’è speranza. Da non credente questa richiesta di miracolo è un invito a rimboccarsi le maniche, a darsi da fare», racconta il cantautore tarantino.

In questo disco, il brano Se mi vuoi è stato scelto per il film dei Manetti Bros Diabolik- Ginko all’attacco. Mentre Vieni a ridere di me è un inno al prendersi meno sul serio: «È la fotografia di me che vado a sbattere sulle cose», dice Diodato.

Dopo essere rientrato dal tour oltre confine in autunno 2021 che lo ha portato in Europa e negli Stati Uniti, Diodato torna live con dieci date, prodotte e organizzate da OTR LIVE, che porteranno il cantautore nei più prestigiosi club delle principali città europee, nella primavera 2023.