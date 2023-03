Delegazione di FdI al Cpac: il legame tra Conservatori rinsalda le relazioni Italia-Usa

A un anno dall’appuntamento del Cpac in Orlando (Florida), che vide l’applaudito intervento della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, l’edizione di quest’anno, in programma a Washington D.C., e che si è conclusa sabato, ha visto raccogliere il testimone della premier da una nutrita delegazione di parlamentari di Fratelli d’Italia, guidata dal Segretario Generale ECR e deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Giordano. Tra loro, 13 in tutto, i membri del Parlamento europeo Nicola Procaccini – Copresidente ECR – e Carlo Fidanza. I deputati Manlio Messina (vice-presidente gruppo FdI). Federico Mollicone (presidente Commissione Cultura). Mauro Rotelli (presidente Commissione Ambiente). Gianluca Caramanna (Capogruppo Attività Produttive). Fabio Roscani (presidente Gioventù Nazionale) e Fabio Pietrella (presidente Confartigianato Moda). E ancora: Andrea Di Giuseppe (eletto nella circoscrizione Estero), e i senatori Elena Leonardi, Paola Ambrogio, Paolo Marcheschi e Simona Petrucci.

La delegazione di Fdi al Cpac, l’incontro con l’ambasciatrice italiana a Washington

Come noto, la Cpac – Conservative Political Action Conference – è la conferenza politica annuale organizzata dai Conservatori Usa, inaugurata da Ronald Reagan nel ’74, cui partecipano attivisti conservatori e politici da tutti gli Stati Uniti, oltre ai leader internazionali. Ebbene, quest’anno i parlamentari di Fratelli d’Italia presenti a Washington in occasione del Cpac, hanno incentrato la fitta agenda di incontri e colloqui sui temi di maggior interesse nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti. Di particolare rilevanza, allora, l’incontro con l’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia. Un lungo ed interessante colloquio che si è svolto nella sede dell’ambasciata d’Italia, e che si è incentrato su prospettive e progetti mirati al rilancio di attività diplomatiche, culturali, e imprenditoriali tra il nostro Paese e gli Stati Uniti.

Al centro del colloquio i temi di maggior interesse nelle relazioni tra Italia e Stati Uniti

E allora, al centro del dialogo con l’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, molti temi e diverse aree d’intervento: risposta europea al piano anti-inflazione Usa; crisi ucraina; sfida con la Cina; valorizzazione della nostra comunità italoamericana; relazioni commerciali, culturali e turistiche transatlantiche; difesa del Made in Italy e contrasto all’italian sounding. Inoltre, sul tema dello sviluppo degli investimenti americani in Italia – per i quali si è confermato un grande interesse – si è auspicata la velocizzazione della giustizia e lo snellimento della burocrazia. Queste le priorità di un impegno che, ha ribadito la delegazione di FdI negli Usa, «continueremo a portare avanti senza sosta».