Cutro, trovato un altro bimbo: è la 70esima vittima. Il sindaco: “Il Cdm qui gesto di solidarietà del premier”

Il corpo di un altro bambino, vittima del naufragio di migranti di domenica scorsa, è stato ritrovato a Botricello, nei pressi di Steccato di Cutro, dove l’imbarcazione si è schiantata contro una secca. Si tratta della settantesima vittima accertata, dopo il rinvenimento del corpo di un bimbo di circa tre anni avvenuto nella mattinata di oggi. Dell’ultimo bambino ritrovato, il sedicesimo minore morto nella tragedia, non è stata divulgata l’età, sebbene la stampa locale riporti che dovrebbe essere intorno ai 7 anni. Il corpo sarà ora trasferito alla camera ardente del Palamilone per il riconoscimento.

Lo «strazio» di Meloni

Il premier Meloni, al ritrovamento del bimbo di tre anni, aveva parlato di «uno strazio che mi colpisce nel profondo». Uno strazio che, purtroppo, si è ripetuto nuovamente nel corso della giornata. Meloni, inoltre, nel corso della conferenza stampa ad Abu Dhabi aveva annunciato la volontà di tenere un Consiglio dei ministri a Cutro. Una notizia accolta con favore dagli amministratori locali, a partire dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che al premier proprio stamattina aveva rivolto una lettera aperta per chiederle di venire «a vedere le vittime del naufragio da madre».

Il sindaco di Crotone: «Importante il Cdm a Cutro»

«Va benissimo, mi sembra una cosa bellissima, l’obiettivo è stato centrato. Non importa se si riunisce a Cutro o a Crotone, l’importante è che la premier venga sul territorio», ha commentato Voce. «Non lo so se è stata la mia lettera a farle decidere di venire qui, ma era quello che ci aspettavamo, indipendentemente dalla lettera era giusto che venissero a Cutro o Crotone, è la stessa cosa. Sarà soddisfatto il territorio», ha aggiunto. In realtà, la volontà di svolgere il Cdm a Cutro era nell’animo del premier già da qualche giorno, come ha spiegato lei stessa. «Già da qualche giorno ho valutato qualcosa di più, cioè di celebrare il prossimo Consiglio dei ministri a Cutro sul tema dell’immigrazione», ha risposto Meloni ai giornalisti che le chiedevano se al suo ritorno dalla missione internazionale sarebbe andata a Cutro.

Il sindaco di Cutro: «Dal premier un gesto di solidarietà e attenzione»

La notizia poi ha lasciato quasi incredulo il sindaco della cittadina in provincia di Crotone, Antonio Ceraso. «Ma davvero la presidente del Consiglio ha annunciato che farà il prossimo Consiglio dei ministri a Cutro? Non ne sapevo nulla. Me lo sta dicendo adesso lei…», ha risposto il primo cittadino di Cutro all’agenzia di stampa Adnkronos, che gli ha chiesto un commento. «A caldo posso dire che se il governo viene qui solo per fare passerella, allora sarebbe meglio di no. Ma non credo. Io lo interpreto questi annuncio come un gesto di solidarietà a di attenzione», ha aggiunto il sindaco, chiarendo di ritenere che quanto accaduto «non è solo un fatto di governo nazionale ma europeo…». Poi, tornando sulla visita del premier, ha sottolineato che «io ho visto un Capo dello Stato molto provato e addolorato, credo che non sia la solita visita di rito» e che «è la prima volta che un presidente del Consiglio tiene sotto attenzione la nostra comunità, che non è solo ndrangheta».