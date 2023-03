Covid, il capo dell’FBI dà ragione a Trump, tre anni dopo: “Il virus cinese è nato in laboratorio”

Sul Covid solo oggi anche l’FBI dà ragione, ufficialmente, a Donald Trump: il virus cinese, come lo definiva l’ex presidente Usa, è fuggito “molto probabilmente” dal laboratorio di Whuan.

Lo dice il capo dell’FBI Christopher Wray, in una intervista a Fox News, che sta avendo una grande eco mediatica e che oggi la Cnn ha dato tra le principali notizie del giorno. Wray ha spiegato che ‘”l’FBI da tempo ritiene che le origini della pandemia sono molto probabilmente legate a un potenziale incidente di laboratorio a Wuhan”. Già nel 2021 due fonti dell’FBI citate dalla Cnn avevano detto di ”essere abbastanza convinte” che il virus del Covid-19 fosse uscito da un laboratorio in Cina.

“L’FBI ha valutato ormai da tempo che la pandemia abbia avuto origine molto probabilmente da un incidente di laboratorio”, ha detto il funzionario. Come sottolineato dalla stampa Usa, le parole di Wray costituiscono la prima conferma pubblica della posizione dell’FBI in merito all’origine del Covid-19. L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha evitato di assumere una posizione ufficiale in proposito, nonostante la recente divulgazione di un rapporto del dipartimento dell’Energia che esprime la medesima posizione dell’FBI. All’inizio di questa settimana l’ambasciatore statunitense a Pechino, Nicholas Burns, ha pero’ sollecitato la Cina ad essere “piu’ onesta” in merito alle cause della pandemia e a quanto accaduto a Wuhan alla fine del 2019.

Anche il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti ha concluso che il Covid-19 ha avuto origine in un laboratorio in Cina: un virus cinese, insomma. Lo ha riferito lo scorso fine settimana il quotidiano “Wall Street Journal”, menzionando un “rapporto d’intelligence riservato” che evidenzia secondo il quotidiano le profonde divisioni interne alla comunita’ di sicurezza statunitense riguardo l’origine della pandemia. Secondo il dipartimento dell’Energia, “nuove informazioni d’intelligence” e “ulteriori analisi” rafforzano la teoria secondo cui la pandemia di Covid-19 e’ stata causata dalla fuga del virus da un laboratorio cinese, quasi certamente quello di Wuhan.

La definizione di Covid come virus cinese era costata le accuse di xenofobia all’ex presidente americano Donald Trump, che fin dal primo momento aveva battuto la pista del coronavirus nato in laboratorio. Oggi è arrivato l’ennesima conferma.