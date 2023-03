Carceri, Delmastro: «Contro il sovraffollamento affidare i tossicodipendenti alle comunità»

Alleggerire la pressione dei numeri sulle carceri e, insieme, dare veramente seguito alla funzione rieducativa della pena. Sono i risultati che si raggiungerebbero facendo scontare ai tossicodipendenti la condanna in strutture per la disintossicazione. Sul tema è intervenuto oggi il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ricordando che, secondo gli ultimi dati disponibili, il 30% dei detenuti è costituito da tossicodipendenti. «Sto preparando un provvedimento per coinvolgere il terzo settore», ha spiegato, sottolineando che finora il sistema non ha funzionato.

I tossicodipendenti sono il 30% dei detenuti

«Le carceri italiane sono ampiamente sovraffollate. Secondo gli ultimi dati, risalenti a febbraio, a fronte di una capienza regolare di 51.285, i detenuti sono 56.319. E di questi, stando alla relazione annuale al Parlamento, il 30% sono tossicodipendenti», ha spiegato Delmastro in un’intervista al Messaggero. «Vale a dire – ha proseguito – che il sovraffollamento carcerario è risolvibile solo affrontando il problema delle dipendenze. Se poi si aggiunge che la legge di riferimento attuale è il dpr del 1990 in cui si indica che i tossicodipendenti dovrebbero stare in istituti idonei per programmi terapeutici e di riabilitazione, è chiaro che il sistema non funziona».

Delmastro: «Serve un cambio di prospettiva: dobbiamo coinvolgere il terzo settore»

«Serve un cambio di prospettiva», ha quindi avvertito l’esponente di FdI, chiarendo che «dobbiamo comprendere che per un tossicodipendente che ha commesso reati legati all’approvvigionamento economico per procurarsi la droga, il fine rieducativo della pena non sta nel fatto che conosca a memoria la Costituzione o abbia partecipato ad un ottimo corso di ceramica». «La priorità per loro – ha sottolineato il sottosegretario – è la disintossicazione. Per questo sto lavorando ad un provvedimento che immagina di coinvolgere il terzo settore, quelle comunità chiuse in stile Muccioli (San Patrignano, ndr), per costruire un percorso alternativo alla detenzione».

Affidare i tossicodipendenti alle strutture di recupero invece che alle carceri sarebbe «una vittoria a tutto campo»

Comunità e non in cella, quindi, «con dei paletti». «Ma voglio precisare prima – ha aggiunto Delmastro – che si tratta di una misura che permetterebbe una vittoria a tutto campo: per il detenuto, per il terzo settore e per lo Stato. Il primo può disintossicarsi in una struttura sicura e meno nociva di un carcere sovraffollato. Il secondo ne guadagna per indotto e investimenti. Il terzo invece si prende meglio cura dei cittadini e risolve il problema del sovraffollamento. E poi risparmia». Infatti, «oggi la media del costo di un detenuto è 137 euro al giorno. Per un tossicodipendente, che in genere presenta difficoltà maggiori, è superiore. Con il provvedimento invece credo che si potrebbe spendere una cifra molto inferiore».

Ma «se commetti di nuovo un reato torni in carcere con l’iter normale»

Dal punto di vista operativo, «il giudice già in sentenza può sostituire i giorni di carcere indicati con un numero uguale presso una comunità protetta. Cioè se vieni condannato a due anni puoi scontarli tutti lì. Se poi impieghi 8 mesi a disintossicarti, per il tempo restante la comunità ti aiuterà a formarti e a trovare lavoro». «Sarebbe una possibilità secca, non reiterata: se commetti un reato e torni in carcere da tossicodipendente dopo aver scontato la pena in una struttura di questo tipo, devi affrontare l’iter normale».

Delmastro: «Nordio è d’accordo, c’è totale condivisione»

«Sto limando i dettagli, ma – ha chiarito Delmastro – c’è totale condivisione. Il ministro Nordio è d’accordo perché il testo va incontro alla sua cultura liberale. Però è un percorso da condividere con il terzo settore per comprendere appieno la capienza strutturale. E con le Regioni che hanno la delega alla sanità e dovranno certificare le cooperative e controllarne la gestione. Con loro e con la magistratura di sorveglianza – ha concluso il sottosegretario – aprirò un tavolo di dialogo».