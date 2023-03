Bruce Willis, la malattia gli ruba l’anima. La moglie ai paparazzi: “State lontani e non urlate, è malato”

Bruce Willis sta per diventare nonno. Rumer Willis, la figlia della star di Die Hard e di Demi Moore, darà presto alla luce il primo nipote della ex coppia. Ma non è questa la notizia del giorno. No, a fare rumore sono le ultime indiscrezioni trapelate sul peggioramento dello stato di salute dell’attore hollywoodiano, come noto affetto da demenza frontotemporale. Un male che – a giudicare dall’appello lanciato in queste ore a paparazzi e giornalisti dalla sua seconda moglie, Emma Heming Willis. E dalle ultime rivelazioni arrivate da parte della madre del divo, che ha parlato dell’insorgere di una forma di aggressività legata al disturbo, e di un figlio che la non la riconosce più – gli ha drammaticamente risucchiato l’anima…

Bruce Willis, le prime immagini in pubblico

E lo si è visto nei suoi occhi, quando pochi giorni fa Bruce Willis – tuta sportiva e cappellino di lana – è riapparso in pubblico. Fan e fotografi erano increduli a ritrovarselo di fronte mentre, insieme a due amici, l’attore era in giro per un caffè a Santa Monica, un comune della contea di Los Angeles. Quelle immagini, immediatamente immortalate da giornalisti alla ricerca dello scoop e curiosi increduli. Poi rilanciate in esclusiva dal quotidiano britannico Daily Mail. Momenti che sono arrivati dopo mesi molto difficili per l’attore, alle prese con condizioni fisiche precarie lo hanno costretto a condurre una vita sempre più ritirata.

L’accorato appello della moglie a giornalisti e paparazzi

Lunghi, dolorosi mesi – per Bruce Willis e la sua famiglia allargata – in cui, dalla prima diagnosi di afasia, a quella di demenza frontotemporale, la possibilità di vedere le sue immagini è diventata sempre più rara. Per questo nelle scorse ore la moglie di Bruce Willis ha lanciato un accorato appello social a paparazzi e fotografi. Una disperata richiesta di collaborazione. «So che questo è il vostro lavoro, ma restate lontani, per favore. Non urlate a mio marito, chiedendogli come sta… Semplicemente non fatelo. Dategli spazio e consentite alla nostra famiglia, o a chiunque sia con lui quel giorno, di poterlo portare sano e salvo dal punto A al punto B».

«Restate lontani e non urlate a mio marito, è malato»

Parole, quelle della moglie Emma, che tra commozione e sfogo descrivono chiaramente la gravità della situazione in cui versa l’attore. Come lo stato di prostrazione di tutta la sua famiglia. Pensieri che diventano un appello condiviso in due video che esprimono tutta la preoccupazione per quanto sia difficile per una persona malata di demenza avere a che fare con il mondo esterno. E per chi lo accompagna, mantenerlo in sicurezza. Tanto che come aggiunge il Tgcom24 in un servizio sull’argomento, Emma ha poi concluso: «”Se sei qualcuno che si prende cura di un malato di demenza o ne conosci uno, sai quanto possa essere difficile e stressante andare in giro in sicurezza. Anche solo a prendere un caffè“. Quindi nella didascalia ha scritto: “Non mi aspetto che questo faccia alcuna differenza perché qui capisco la catena alimentare, ma la qualità della vita di mio marito è della massima importanza per me”»…