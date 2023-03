Brexit: il sottosegretario Silli a Londra per la tutela dei diritti dei cittadini italiani

Il sottosegretario di stato agli Affari Esteri ed alla Cooperazione Internazionale, Giorgio Silli, ha effettuato una missione a Londra il 13 e 14 marzo. Ci voleva il governo del centrodestra per stabilire contatti e incontri istituzionali strutturali sulla tutela dei diritti dei circa 500.000 cittadini italiani residenti nel Regno Unito. Si tratta di una delle più grandi comunità italiane fuori dai confini nazionali. Lo riferisce una nota della Farnesina.

Brexit: la missione del sottosegretario Silli

Il sottosegretario ha avuto un colloquio con il suo omologo dell’Home Office, Lord Murray of Blidworth, con cui ha sollevato i principali temi relativi alla situazione dei cittadini italiani dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Silli ha chistto il massimo impegno delle autorità britanniche nella corretta applicazione dell’Accordo di recesso; e nella risoluzione dei problemi connessi all’EU Settlement Scheme. Di ciò il sottosegretario Silli ha avuto modo di discutere anche con il Capo della Delegazione dell’Unione Europea a Londra, Ambasciatore Pedro Serrano.

Incontri istituzionali a Londra: garanzie per i cittadini italiani

Lord Murray ha fornito assicurazioni sull’attenzione con cui, da parte britannica, si guarda ai nodi da sciogliere che concernono i cittadini Ue e in particolare quelli italiani. Durante un incontro organizzato dal capo missione italiano a Londra, ambasciatore Lambertini, il sottosegretario si è confrontato con qualificati esponenti della comunità italiana e degli organi rappresentativi degli Italiani nel Regno Unito, per meglio individuare le priorità d’azione nell’assistenza ai connazionali nel Paese.

Brexit, passaporti facilitati per anziani, disabili, donne in gravidanza

Il sottosegretario ha inoltre visitato la sede del Consolato Generale d’Italia a Londra: il maggior ufficio consolare italiano al mondo per volume di servizi consolari erogati. Insieme all’ambasciatore Lambertini e al console generale Domenico Bellantone, il sottosegretario ha affrontato diversi temi riguardanti la comunità italiana residente. Incontrando la squadra del consolato, ha elogiato i continui sforzi tesi al miglioramento dei servizi offerti al pubblico; anche alla luce degli eccellenti risultati raggiunti, grazie ad alcune iniziative lanciate negli ultimi mesi: quali ad esempio un accesso facilitato per il rilascio dei passaporti per anziani, disabili, donne in stato di gravidanza e minori. Il sottosegretario ha rimarcato come le pratiche processate dal consolato generale mostrino un trend in costante crescita; e l’impegno a fare sempre meglio, al servizio dei connazionali.

Il sottosegretario si è infine recato a Westminster per colloqui con i parlamentari del Gruppo di amicizia italo-britannica e alcuni rappresentanti dei principali partiti politici, con i quali ha avuto l’occasione di passare in rassegna le più rilevanti sfide affrontate dai cittadini italiani nel Regno Unito e le prospettive di crescente collaborazione futura.