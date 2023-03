Bimbo di 8 anni muore dopo un malore a scuola: tragedia a Sant’Antonio Abate

Tragedia a Sant’Antonio Abate, una cittadina di meno di 20mila abitanti in provincia di Napoli, dove un bimbo di 8 anni è morto dopo aver accusato un malore a scuola. Il bambino, che si è sentito male durante l’ora di educazione fisica, è stato soccorso immediatamente e portato in ambulanza all’ospedale della vicina Castellammare di Stabia, ma è deceduto una volta arrivato. Secondo le prime informazioni, il bambino avrebbe avuto un arresto cardiaco. Sul caso indagano i carabinieri.

Disposto il lutto cittadino

Il sindaco di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, ha disposto il lutto cittadino per il giorno in cui si celebreranno i funerali del bambino. La prima cittadina ha dedicato alla disgrazia un lungo post su Facebook, nel quale ha anche rivelato che il bambino frequentava la stessa classe di suo figlio. «Ci siamo uniti nella preghiera, ma purtroppo non è bastato. È con immenso dolore e sgomento che esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa del piccolo Giovanni, un bambino di soli 8 anni, che ha perso la vita per un arresto cardiaco mentre partecipava innocentemente ad una lezione di scuola», ha scritto Abagnale, riferendo della speranza per una notizia che «non è arrivata, lasciando la sua famiglia, i suoi compagni, le insegnanti e noi tutti ad affrontare la più dura delle sofferenze».

Il dolore della comunità di Sant’Antonio Abate nelle parole del sindaco

«Apprendere della scomparsa di un bambino del nostro paese – ha proseguito il sindaco – colpisce ognuno di noi come un fulmine a ciel sereno, lasciandoci sgomenti e con un grande senso di impotenza. Non ci sono parole giuste che possano esprimere la devastante tristezza che avvolge tutti in questo momento, nella difficoltà di dover comprendere una perdita inaccettabile e prematura». «Non dovrebbe mai accadere che ad un bambino così piccolo si spengano i sogni ed il sorriso», ha concluso Abagnale, parlando di «momento di immensa tristezza».