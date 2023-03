Auguri a Michael Caine: l’attore compie 90 anni. Mito e successi di un divo senza tempo

Michael Caine compie 90 anni oggi (14 marzo). Apparso in oltre cento pellicole e attivo sul grande schermo dal 1956, è uno dei volti più noti del cinema britannico moderno, grazie alla versatilità in ruoli da protagonista e da caratterista. Tra le sue interpretazioni più note, quella nel ruolo della spia inglese Harry Palmer da Ipcress (1965), a Intrigo a San Pietroburgo (1996). Raggiunge la notorietà internazionale negli anni sessanta con Alfie (1966) di Lewis Gilbert, e bissa il successo nel decennio successivo con pellicole quali Carter (1971), L’uomo che volle farsi re (1975) e Quell’ultimo ponte (1978).

In età matura, dagli anni ottanta, riceve i principali riconoscimenti della carriera, un Bafta Award e un Golden Globe per Rita, Rita, Rita (1983) e il primo dei due Oscar, grazie al ruolo di Elliot in Hannah e le sue sorelle di Woody Allen (1986). Riceve un secondo premio Oscar come miglior attore non protagonista per l’interpretazione di un medico in Le regole della casa del sidro (1999). Ha interpretato Alfred Pennyworth, il maggiordomo di Bruce Wayne/Batman nella trilogia del cavaliere oscuro diretta da Christopher Nolan. È apparso anche in altri film di Nolan: The Prestige (2006), Inception (2010), Interstellar (2014), in un cameo vocale in Dunkirk (2017) e in Tenet (2020).

