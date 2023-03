“Asterix e l’Iris bianco”: esce il 40esimo albo. Sarà pubblicato in anteprima mondiale il 26 ottobre

Sarà pubblicato in Francia in anteprima mondiale il 26 ottobre dalle Editions Albert René, casa editrice controllata dal gruppo Lagardère. Il volume uscirà il 2 novembre 2023 in Italia da Panini Comics. Si intitola Asterix e l’Iris Bianco il nuovo albo a fumetti delle avventure di Asterix e Obelix. Il 40esimo dall’inizio della saga creata da Albert Uderzo e René Goscinny nel 1959. “Per illuminare la foresta, basta la fioritura di un solo iris”, si legge nell’incipit dell’albo. Che è stato anticipato oggi con alcuni indizi. Un ruolo da protagonista lo avrà Abraracourcix. Il capo gallico, che si mostra all’inizio della storia con un muso lungo. Ma che l’iris bianco potrebbe tornare ad illuminare allontanando gli spiriti maligni.

Francia, il nuovo album ” Asterix e l’Iris bianco” in uscita a ottobre

Il disegnatore di Asterix e l’iris bianco sarà sempre Didier Conrad.