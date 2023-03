Arrestata la sorella di Matteo Messina Denaro, Rosetta. Gestiva i “pizzini” e la cassa di famiglia

L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Palermo . L’operazione è stata condotta dal Ros, dai carabinieri del Comando provinciale di Trapani e dallo squadrone dei Cacciatori di Sicilia. In seguito al suo arresto, il gip Alfredo Montalto ha disposto decine di perquisizioni in provincia di Trapani.

Rosetta Messina Denaro ha tenuto la cassa della famiglia dalla quale il capomafia di Trapani ha attinto per le sue spese e per gestire i lucrosi affari finanziaria di Cosa Nostra. La donna, che aveva un ruolo centrale nella organizzazione mafiosa, ha anche gestito la rete di trasmissione dei “pizzini”, che hanno consentito al boss di tenere i rapporti con i suoi.

Arrestata all’alba dai carabinieri del Ros la sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia detta Rosetta. La donna finita in manette è la prima delle quattro sorelle del boss, arrestato lo scorso 16 gennaio. È accusata di associazione mafiosa per aver coperto la lunga latitanza del capomafia. E aver tenuto le relazioni con gli altri mafiosi .

Gestiva la cassa di famiglia e coordinava i ‘pizzini’

Rosetta ha sposato Filippo Guttadauro, fratello del capomafia Giuseppe, in carcere al cosiddetto ergastolo bianco. Dopo aver scontato 14 anni per associazione mafiosa. Stessa sorte ha avuto il figlio maschio della donna, Francesco, il nipote prediletto di Messina Denaro. Che sta espiando una condanna definitiva a 16 anni sempre per mafia. Le altre sorelle del boss sono Patrizia, che sta scontando una condanna per mafia, Giovanna e Bice Messina Denaro. Poi c’è un fratello, Salvatore, che è stato recentemente scarcerato per fine pena.