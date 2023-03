Anarchici, bomba carta contro un circolo Pd di Roma. La solidarietà di Rocca: “Attacco vile”

Attacco degli anarchici a un circolo Pd di Roma: una bomba carta è stata lanciata nella notte, poco dopo la mezzanotte, contro la sede di via Catanzaro, nella zona di piazza Bologna. Sui muri esterni del circolo Pd “Italia-Lanciani” sono state tracciate le scritte «Stop 41bis» e «Alfredo libero» e insulti contro il partito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Roma, della Scientifica per i rilievi e del commissariato Porta Pia. Fra le manifestazioni di solidarietà giunte ai dem romani anche quella del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

La solidarietà di Francesco Rocca al Pd: «Un vile attacco»

«Solidarietà al Partito democratico e al Circolo Pd Lanciani per il vile attacco subìto questa notte», ha detto Rocca, sottolineando che «la violenza non può rappresentare mai la strada per imporre le proprie idee». «Esprimo condanna – ha proseguito il governatore – per ogni aggressione e forma di intimidazione, da parte mia e della Regione Lazio».

Gualtieri: «Nessuno spazio alla violenza, individuare i responsabili»

«Solidarietà e vicinanza per il vigliacco attacco che ha danneggiato i locali della sede», sono state espresse anche dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che in un tweet si è augurato che «i responsabili di questo vile gesto vengano individuati». «Nessuno spazio per la violenza nella nostra città», ha aggiunto.

Elly Schlein: «Nessuna bomba carta potrà fermarci»

Sull’attacco degli anarchici al circolo Pd di Roma sono intervenuti anche i vertici del partito, da Elly Schlein alle capogruppo di Camera e Senato Debora Serracchiani e Simona Malpezzi, avvertendo che vi sarà alcun passo indietro. «Nessuna bomba carta, nessuna intimidazione e nessun atto vigliacco fermeranno il lavoro della comunità dei democratici e delle democratiche», ha detto la segretaria dem, che ha chiamato il segretario del circolo Pd Italia Lanciani, Vittorio Infante, per ribadirgli la vicinanza, la solidarietà e l’appoggio suoi personali e di tutto il Pd. «Con la stessa determinazione, insieme – ha aggiunto Schlein – continueremo con il nostro impegno ogni giorno».