Vota cinque volte alle primarie Pd: il video è subito virale. “E’ stata la solita farsa” (video)

«Un nostro militante è andato a votare tranquillamente in diversi seggi cittadini del Pd per dimostrare di quale farsa si tratti». Questo è l’incipit del video-denuncia pubblicato sulla pagina Fb “Brescia ai bresciani” e rilanciato dall’eurodeputato leghista Angelo Ciocca. Le immagini stanno facendo il giro del web e mostrano un uomo, munito di mascherina arcobaleno, che si reca in cinque diversi gazebo per votare – ieri domenica 26 febbraio – alle primarie del Partito Democratico. «Abbiamo dato la nostra preferenza a Elly Schlein, in tutti e 5 i seggi, in onore del suo zaino rubato a Brescia in quel mondo reale che lei non conoscerà mai. Noi siamo italiani, il Pd fa di tutto per farcelo dimenticare», attaccano i militanti bresciani sui social.

Ha votato 5 volte in diversi seggi del PD. #Schlein lo sa? pic.twitter.com/Cg3H7xPYzm — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) February 27, 2023