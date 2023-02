Usa, attacco suicida alla Michigan State University: tre morti e cinque feriti gravi

È di 3 morti e cinque feriti il bilancio dell’ennesima sparatoria avvenuta ieri sera negli Stati Uniti, nella hall della Michigan State University dove vivono 19.000 studenti e che che si trova a East Lansing, circa 130 chilometri a nordovest di Detroit.

I colpi d’arma da fuoco sono stati sparati in due diverse sedi della Michigan State University da una persona che è poi stata trovata morta, suicida, al termine di una caccia all’uomo frenetica che ha impegnato la polizia e i reparti antiterrorismo, intervenuti subito, mentre veniva impartito agli studenti l’ordine di shelter-in-place, cioè di mettersi al riparo e di non uscire allo scoperto.

Secondo quanto riferito dalla sicurezza, il quarantatreenne ha aperto il fuoco uccidendo le tre persone e ferendone altre cinque prima di togliersi la vita.

“Sembra che il sospetto sia morto per ferite d’arma da fuoco autoinflitte. Non c’è più una minaccia per il campus”, ha, poi, fatto sapere la polizia.

“Non abbiamo idea del perché sia venuto al campus per farlo stasera”, ha ammesso sconsolato il vice capo ad interim della sicurezza di Msu, Chris Rozman – Non riesco nemmeno a immaginare quale sarebbe quel motivo. Questo farà ovviamente parte della nostra indagine. So che sarà una domanda che persiste nella mente di tutti”.

Il primo allarme che avvertiva di colpi di arma da fuoco esplosi all’interno della Michigan State University è arrivato poco dopo le 20 da Berkey Hall, un edificio accademico all’estremità settentrionale del campus. Gli agenti si sono precipitati nell’edificio in pochi minuti e hanno trovato diverse vittime della sparatoria, tra cui due che sono morte, ha detto Rozman.

Subito dopo, è stata segnalata un’altra sparatoria nelle vicinanze del Michigan State University Union Building, dove è stato segnalato il terzo decesso, ha detto. Almeno cinque persone sono state portate in ospedale, tutte in condizioni critiche, secondo Rozman.

La polizia non ha rivelato se le vittime includevano studenti o ha rilasciato informazioni sulla loro fascia di età.

Quella di questa notte è la 67esima sparatoria di massa nel 2023, secondo i dati del gruppo non-profit Gun Violence Archive.

L’attacco alla MSU – che è arrivato un giorno prima del quinto anniversario di una sparatoria di massa alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, in Florida – ha portato alla chiusura di tutte le scuole pubbliche di East Lansing martedì.