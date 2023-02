Ucraina, “sì” dell’Europarlamento a maggiori aiuti a Kiev: «Consideriamo anche l’invio di jet»

In una risoluzione approvata oggi a maggioranza a Strasburgo, il Parlamento europeo ha chiesto di prendere «in seria considerazione» l’invio all’Ucraina di aerei da combattimento, elicotteri, sistemi missilistici e di più munizioni. La risoluzione è stata approvata con 444 voti favorevoli, 26 contrari e 37 astenuti. Gli eurodeputati hanno chiesto di fornire aiuti al governo di Kiev «per tutto il tempo necessario». Nel testo, l’Eurocamera ha ribadito «la più ferma condanna della guerra di aggressione illegale di Mosca e la continua solidarietà con il popolo ucraino».

Gli eurodeputati hanno inoltre richiesto che «sia completato il quadro giuridico che consente la confisca dei beni russi congelati dall’Ue». Questi beni – si legge ancora nella risoluzione – dovrebbero essere utilizzati «per ricostruire il Paese e risarcire le vittime della guerra». La Russia, invece, dal canto suo, dovrà «pagare le riparazioni per contribuire in modo sostanziale alla ricostruzione dell’Ucraina». La risoluzione ha infine invitato la Commissione e il Consiglio Ue ad adoperarsi «per avviare negoziati di adesione» con Kiev «entro il 2023». Sul punto ha ribadito che «l’ingresso nell’Unione rimane un processo basato sul merito».

Sul sostegno all’Ucraina il M5S resta ambiguo

Tra gli eurodeputati italiani che hanno votato a favore degli aiuti all’Ucraina ci sono i membri di Fratelli d’Italia, Pd e Forza Italia per un totale di 37 voti. I ranghi della Lega hanno invece fatto registrare due “no“. Sette, infine, gli astenuti, tutti nelle fila del M5S, da tempo attestato su una linea di imbarazzante ambiguità in merito. Tra questi anche la capodelegazione Tiziana Beghin e l’ex vicepresidente dell’aula Fabio Massimo Castaldo. Astenuto anche il Verde Piernicola Pedicini. In realtà si tratta di un ex-grillino. Pedicini ha votato in difformità dagli altri membri del gruppo Verdi-Ale, con cui i 5stelle sono in trattativa in vista di un loro possibile ingresso. A favore ha infatti votato anche l’altro ex-pentastellato Ignazio Corrao. “Sì” anche dall’ex-Iena ed ex-grillino Dino Giarrusso.