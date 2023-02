Tigre di Sumatra tenta di sbranare 4 contadini: gli animalisti indonesiani la salvano dalla morte (video)

È stata neutralizzata senza venire uccisa un esemplare di tigre di Sumatra (uno degli animali più rari al mondo) che nei giorni scorsi aveva terrorizzato gli abitanti dei villaggi della provicnia di Aceh, in Indonesia.

La tigre aveva tentato di sbranare almeno quattro contadini in due distinti assalti, nei giorni scorsi. Un clima di terrore che aveva diviso la popolazione, che voleva uccidere la temibile “mangiatrice di uomini” e gli animalisti, che intedevano proteggere la specie sempre più a rischio, con appena 400 esemplari rimasti ancora in circolazione.

Alla fine, l’animale è caduto in una trappola allestita da ambientalisti in una foresta della riserva nella zona di Kluet Tengah. Durante uno degli attacchi, la tigre è stata colpita da uno dei contadini e ha una ferita aperta sul muso. Ma è salva.

La tigre di Sumatra (Panthera tigris sumatrae) prende il nome dalla suo habitat in Indonesia, nella nota isola tropicale boscosa. Le tigri di Sumatra sono le più piccole delle tigri viventi e l’unica tigre rimasta che abita un’isola. Nella sua attività di grande predatore, la tigre di Sumatra svolge un ruolo chiave negli ecosistemi dell’isola. Sebbene gli scienziati stiano attualmente discutendo la tassonomia delle tigri, le tigri di Sumatra sono generalmente considerate una sottospecie distinta, con i loro due parenti più stretti – la tigre di Bali e Javan – già estinti da tempo.

Attualmente, secondo alcuni esperti, sopravvivono in natura meno di 400 tigri di Sumatra. Sumatra ha perso circa la metà delle sue foreste secolari negli ultimi 40 anni, costringendo molte delle sue specie, comprese le tigri, in piccole zone molto circoscritte. Ma le tigri di Sumatra affrontano anche altre minacce: sono infatti tra i bersagli preferiti dai bracconieri, che vendono le loro parti del corpo sul mercato nero. I grandi felini possono anche entrare in conflitto con gli abitanti dei villaggi locali e talvolta vengono catturate e muoiono in trappole destinate a maiali selvatici o ai cervi.