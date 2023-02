Terremoto in Turchia e Siria: Crosetto mobilita le Forze Armate per aiutare le popolazioni

«Siamo vicini alle popolazioni colpite dal terribile terremoto avvenuto oggi in Turchia e Siria e preghiamo per le migliaia di vittime che purtroppo si sono verificate». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota. «La Difesa – ha poi aggiunto il ministro – sta seguendo con apprensione i drammatici aggiornamenti sul sisma e, in coordinamento con la Protezione Civile, sta mettendo in campo tutte le sue disponibilità di mezzi e personale per aiutare le popolazioni colpite dal terribile sisma».

Turchia, Crosetto: «La Difesa metterà a disposizione mezzi e personale»

Lo Stato Maggiore della Difesa ha già predisposto un velivolo P180 dell’Aeronautica Militare che è in partenza con la prima aliquota avanzata di personale specializzato della Protezione Civile. Seguiranno ulteriori voli con C130 per trasportare mezzi, materiale e personale tra cui anche personale sanitario. Inoltre dal ministero è stata resa disponibile per l’impiego immediato anche un’unità navale della Marina Militare.

47 vigili del fuoco in partenza per la Turchia

E intanto, è in partenza per la Turchia il team dei vigili del fuoco, attivato dal Dipartimento della Protezione civile nell’ambito del Meccanismo di protezione civile europeo: è composto da 47 soccorritori Usaar (Urban Search And Rescue), 39 dalla Toscana e 8 dal Lazio. Questi, integrati da alcune unità del personale medico, partiranno da Pisa con l’aereo C130 dell’Aeronautica militare.

I soccorritori Usaar

Le squadre Usaar, spiega una nota, «affrontano operazioni di soccorso in macerie, derivanti da eventi sismici, esplosioni, crolli o dissesti statici e idrogeologici, con un adeguato livello di sicurezza e con metodologie altamente evolute concernenti soprattutto la valutazione dei rischi associati, le tecniche di localizzazione e le attività di estricazione delle vittime». I vigili utilizzano equipaggiamenti e attrezzature speciali per la ricerca e il soccorso, quali geofoni, robot, termocamere, search-cam, e devono essere inoltre addestrati a fornire immediatamente il supporto vitale di base.