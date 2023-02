Terremoto in Turchia: l’incredibile video del palazzo che si sbriciola in pochi secondi tra urla e pianti

Gli edifici continuano a crollare dopo il potente terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria questa notte. Sui social sono moltissimi i video ripresi con i cellulari che mostrano i palazzi sbriciolarsi in pochi secondi a causa delle scosse di assestamento. Il governo ha consigliato alle persone di non entrare negli edifici. A Sanliurfa, nel sud-est della nazionale, un edificio è collassato su se stesso in pochissimi secondi (video)

Il sisma ha colpito alle 4.17 nel distretto di Pazarcik, nella provincia meridionale di Kahramanmaras a una profondità di 7 chilometri (4,3 miglia). Il violento sisma è stato seguito da un terremoto di magnitudo 6,4 che ha colpito la provincia sud-orientale di Gaziantep e poi da una terza scossa di terremoto di magnitudo 6,5 che ha interessato ancora Gaziantep.

Terremoto in Turchia, i video del palazzo che crolla