Siccità in Lombardia, Attilio Fontana: «Serve un’azione sovraregionale sui fiumi»

“Bisognerà pensare a interventi che non si possono fare a livello regionale, come la grande bacinizzazione dei fiumi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, oggi a margine dell’evento “Turismo e Cibo”, organizzato dalla Coldiretti, al Teatro Manzoni di Milano. “C’è un progetto di Aipo sulla bacinizzazione del Po – ha continuato Fontana -. ma sono provvedimenti che possono essere assunti soltanto a livello nazionale e quantomeno interregionali visto che ci sono valutazioni di carattere ambientale da fare non di poco conto. Stiamo monitorando la situazione da più di un mese e mezzo e cercando di far sì che i grandi bacini alpini e gli invasi montani raccolgano e mantengano maggior quantità di acqua per evitare che durante la stagione irrigua non abbiano la possibilità di distribuirne”, ha concluso il governatore lombardo. (ITALPRESS).