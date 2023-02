Scontro tra due autobus a Roma: feriti tre passeggeri, l’autista incastrato tra le lamiere

Tre passeggeri sono rimasti feriti in un incidente tra due autobus avvenuto ieri sera a viale Angelico a Roma. Intorno alle 22.30 i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. L’incidente ha coinvolto due autobus Atac delle linee 32 e 69.

Uno dei due mezzi ha tamponato l’altro e, nel violento impatto, l’autista del bus che provocato l’incidente è rimasto incastrato tra le lamiere, mentre alcuni passeggeri sono rimasti feriti. L’autista è stato successivamente liberato dai vigili del fuoco, per poi essere trasportato, in codice rosso, alle cure del 118. Sul posto anche la Polizia di Roma Capitale.

Dalle immagini sui Social, si evince chiaramente che uno dei due autobus ha tamponato il mezzo che lo precedeva. La dinamica dell’incidente sui gruppi social di quartiere della Capitale ha scatinato le reazioni dei romani. “Scusa non ti avevo visto “No tranquillo, stavo a dì a mia moglie di scalda’ le lasagne”, commenta ironicamente una utente.

Autisti degli autobus a Roma: le polemiche in rete

Nei mesi passati, sui social e sui giornali gli autisti Atac sono finiti alla ribalta per alcune disattezioni al volante e per comportamenti non ortodossi. «Ma gli autisti dell’Atac dove lo trovano il tempo, tra le consultazioni dei tagliandi Gratta e vinci e le visioni di film sul tablet, per concentrarsi nella guida degli autobus carichi di passeggeri?». Così esordiva un servizio del Corriere della Sera del 6 novembre scorso, dedicato appunto alle condotte di alcune “pecore nere” del trasporto pubblico romano.

Videodenuncia a settembre: il conducente guardava la partita

Clamorosa, in questo senso, la videodenuncia di un passeggero, nel settembre scorso: «L’autista della linea 881, quella che da Corso Vittorio Emanuele arriva in via della Pisana, guidava nel traffico di punta alle sette di sera guardando su uno smartphone, sorretto da una staffa portacellulare, la partita della Lazio contro il Midtjylland».

Ma gli autisti Atac non guadagnano le cronache per i loro comportamenti bizzarri. Appena dieci giorni fa, ha guadagnato i pubblici encomi un autista che percorrendo via della Pineta Sacchetti alla guida di un bus della linea 980, ha visto in strada una donna incinta accasciarsi davanti al suo bimbo. L’uomo ha accostato immediatamente, è sceso dal mezzo ha soccorso la signora incinta e ha chiamato il 118 per richiederne l’intervento. Un gesto che gli ha fatto guadagnare i pubblici encomi dell’azienda di trasporto pubblico romano.